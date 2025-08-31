Pagkamatay ng Punong Ministro ng Yemen sa Pag-atake ng Rehimeng Zionista sa Sanaa / Pinakahuling Kalagayan ng mga Ministro at Kasama

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pagkamatay ng Punong Ministro ng Yemen sa Pag-atake ng Rehimeng Zionista sa Sanaa / Pinakahuling Kalagayan ng mga Ministro at ilan pa anag mga kasama nito.
Inihayag ng Tanggapan ng Punong Ministro ng Gobyerno ng Pagbabago at Pagpapaunlad ng Yemen sa Sanaa ang pagkamatay ni Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, Punong Ministro ng nasabing gobyerno, kasama ang ilang mga ministro sa isang pag-atake ng rehimeng Zionista noong nakaraang Huwebes.
Sa opisyal na pahayag, sinabi:
Dagdag pa rito, ilang mga ministro ang nasugatan sa naturang pag-atake. Ang ilan sa kanila ay nagtamo ng katamtamang pinsala, habang ang iba ay nasa kritikal na kondisyon at kasalukuyang nasa ilalim ng masusing medikal na pangangalaga.
