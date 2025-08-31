  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

31 Agosto 2025 - 10:14
News ID: 1722138
Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Ang Islamic Museum ng Masjid Al-Aqsa ay naglalaman ng isang natatanging koleksyon ng mga makasaysayang kopya ng Qur’an na inihandog sa moske sa loob ng mga siglo ng kasaysayang Islamiko—mula sa panahon ng Umayyad at Abbasid, hanggang sa Fatimid, Ayyubid, Mamluk, at Ottoman.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Ang Islamic Museum ng Masjid Al-Aqsa ay naglalaman ng isang natatanging koleksyon ng mga makasaysayang kopya ng Qur’an na inihandog sa moske sa loob ng mga siglo ng kasaysayang Islamiko—mula sa panahon ng Umayyad at Abbasid, hanggang sa Fatimid, Ayyubid, Mamluk, at Ottoman.

Mga Detalye ng Koleksyon:

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Ang mga Qur’an na ito ay mga regalo mula sa mga kalipa, sultan, emir, iskolar, at kilalang personalidad ng Islam, at inialay sa Masjid Al-Aqsa bilang wakf (donasyon pang-relihiyon).

Ang mga manuskrito ay isinulat sa iba’t ibang estilo ng kaligrapiya: Kufi, Maghribi, Naskh, Thuluth, at Persian.

Mayroong humigit-kumulang 600 bihirang kopya ng Qur’an sa museo.

Ilan sa mga Pinakamahalagang Kopya:

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

“Ruba’a” ni Sultan Suleiman the Magnificent

 “Ruba’a” ni Sultan Bayezid ng Ottoman Empire

Isang malaking Qur’an mula sa panahon ng Mamluk, pag-aari ni Sultan Barsbay

Isang manuskrito na sinasabing isinulat ng isang inapo ng Propeta Muhammad (saw).

Mga Natatanging Halimbawa:

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Isang Qur’an na nakasulat sa Kufi script mula sa ika-8 o ika-9 na siglo CE

 “Ruba’a Maghribi” na binubuo ng 30 bahagi, inialay ni Sultan Abu al-Hasan al-Marini ng Morocco noong unang bahagi ng ika-13 siglo.

Ang kopyang ito ang nag-iisang natitirang bersyon mula sa tatlong Qur’an na kanyang inihandog sa:

Haram sa Makkah

Masjid al-Nabawi sa Madinah

Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem

Espesyal na Manuskrito:

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Isang napakalaking Qur’an na may sukat na 1 metro ang haba at 90 sentimetro ang lapad, mula pa sa ika-14 na siglo CE.

…………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha