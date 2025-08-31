Mga Bihirang Kopya ng Qur’an na Inihandog sa Masjid Al-Aqsa sa Iba’t Ibang Panahon + Larawan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Islamic Museum ng Masjid Al-Aqsa ay naglalaman ng isang natatanging koleksyon ng mga makasaysayang kopya ng Qur’an na inihandog sa moske sa loob ng mga siglo ng kasaysayang Islamiko—mula sa panahon ng Umayyad at Abbasid, hanggang sa Fatimid, Ayyubid, Mamluk, at Ottoman.
Mga Detalye ng Koleksyon:
Ang mga Qur’an na ito ay mga regalo mula sa mga kalipa, sultan, emir, iskolar, at kilalang personalidad ng Islam, at inialay sa Masjid Al-Aqsa bilang wakf (donasyon pang-relihiyon).
Ang mga manuskrito ay isinulat sa iba’t ibang estilo ng kaligrapiya: Kufi, Maghribi, Naskh, Thuluth, at Persian.
Mayroong humigit-kumulang 600 bihirang kopya ng Qur’an sa museo.
Ilan sa mga Pinakamahalagang Kopya:
“Ruba’a” ni Sultan Suleiman the Magnificent
“Ruba’a” ni Sultan Bayezid ng Ottoman Empire
Isang malaking Qur’an mula sa panahon ng Mamluk, pag-aari ni Sultan Barsbay
Isang manuskrito na sinasabing isinulat ng isang inapo ng Propeta Muhammad (saw).
Mga Natatanging Halimbawa:
Isang Qur’an na nakasulat sa Kufi script mula sa ika-8 o ika-9 na siglo CE
“Ruba’a Maghribi” na binubuo ng 30 bahagi, inialay ni Sultan Abu al-Hasan al-Marini ng Morocco noong unang bahagi ng ika-13 siglo.
Ang kopyang ito ang nag-iisang natitirang bersyon mula sa tatlong Qur’an na kanyang inihandog sa:
Haram sa Makkah
Masjid al-Nabawi sa Madinah
Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem
Espesyal na Manuskrito:
Isang napakalaking Qur’an na may sukat na 1 metro ang haba at 90 sentimetro ang lapad, mula pa sa ika-14 na siglo CE.
