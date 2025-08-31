Embahada ng Iran sa Baku, Pinabulaanan ang mga Paratang Laban sa Iranian Ambassador sa Armenia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinabulaanan ng press office ng Embahada ng Islamic Republic of Iran sa Baku ang mga paratang na inilathala ng news site na Akhar laban sa Iranian Ambassador sa Armenia, si Mehdi Sobhani.
Sa opisyal na tugon ng embahada sa naturang balita, binigyang-diin na ang mga akusasyon ukol sa umano’y misyon ng ambassador upang suportahan ang mga separatista sa Karabakh o magbigay ng armas sa pamahalaan ng Armenia ay walang batayan at pawang kasinungalingan.
Dagdag pa sa tugon, ipinaalala ng embahada ang prinsipyong posisyon ng Iran sa pagsuporta sa mapayapang resolusyon ng alitan sa Karabakh at sa pagpapanumbalik ng teritoryal na integridad ng Azerbaijan. Tinawag ng embahada ang mga nilalaman ng naturang artikulo bilang haka-haka at imahinasyon ng may-akda.
Tandaan:
Ang news outlet na Akhar sa Azerbaijan ay naglathala ng artikulo tungkol kay Mehdi Sobhani, kung saan binanggit ang pagtatapos ng kanyang misyon sa Yerevan. Sa artikulo, inakusahan si Sobhani ng pakikipagsabwatan sa separatistang rehimen sa Karabakh at ng pagpapalaganap ng separatismo laban sa Azerbaijan. Isa pang paratang ay ang umano’y military support ng Iran sa Armenia, partikular sa pagbibigay ng armas.
