Al-Asad: Ang patuloy na pagpatay at pagpapagutom ng kaaway na Zionista sa mga inaapi sa Gaza ay magpapalapit sa kanyang tiyak na wakas at pansamantala

Sinabi ni Dr. Hazem Al-Asad, miyembro ng Political Bureau ng kilusang Ansar Allah ng Yemen, sa isang mensahe sa pandaigdigang komunidad at sa rehimeng mananakop:
“Ang patuloy na krimen, pagpatay, at pagpapagutom ng kaaway na Zionista sa mga inaapi sa Gaza ay magpapalapit sa kanyang tiyak na wakas at pansamantalang pananatili. Sa pandaigdigang komunidad, sinasabi namin: ang sukatan ninyo ay dapat ang tao at batas… hindi ang doble pamantayan.”
Tungkol sa pag-atake sa Sanaa:
Ayon sa ulat ng ABNA, tinawag ni Al-Asad ang pinakahuling pag-atake ng Israel sa Sanaa bilang isang “pagsubok na lumikha ng huwad na tagumpay sa media.”
Pinagtibay niya na ang paggamit ng Ansar Allah ng missile na may cluster bombs ay bahagi ng mabilis na pag-unlad sa kanilang teknolohiyang militar at pagpapalawak ng mga taktika sa sagupaan at panlaban, lalo na sa harap ng tumitinding krimen ng Israel sa Gaza.
Tungkol sa mga armas:
Ibinunyag ni Al-Asad na ang kilusan ay gumamit ng “Palestine 2” missile na binago upang maging isang hypersonic, fragmenting missile na may higit sa 20 warheads.
Ang layunin nito ay lumikha ng “dispersive effect” sa mga air defense system ng Israel, binabawasan ang posibilidad ng pagharang.
“May kakayahan kaming pumili ng tamang taktika batay sa uri ng target,” aniya.
Tugon sa agresyon:
“Direkta kaming tumutugon sa agresyon at patuloy naming sinusuportahan ang Gaza sa kinakailangang paraan. Kasabay nito, bumubuo kami ng deterrent buildup. Ang aming estratehiya ay matatag, may mahabang pasensya, at may sapat na kakayahan upang umangkop sa larangan.”
Tungkol sa reaksyon ng Kanluran:
Hindi umano mahalaga sa kanila ang posisyon ng Amerika at Kanluran, dahil “kasangkot sila sa mga krimen ng Zionista laban sa ating mga kapatid sa Gaza.”
Ang mahalaga sa kilusan ay ang pagsunod sa utos ng Diyos at ang pagtataguyod ng mga etikal at makataong prinsipyo.
“Ang pangunahing hinihiling ay ang agarang pagtigil ng agresyon at ang pag-alis ng blockade sa Gaza.”
Epekto sa Yemen:
Sinabi ni Al-Asad na ang mamamayang Yemeni ay nagdurusa bilang kapalit ng kanilang makatao at paniniwalang suporta sa Gaza—sa anyo ng pag-target sa mga serbisyo at presyur sa ekonomiya.
Ang pamahalaan sa Sanaa ay nagsisikap na bawasan ang epekto nito sa mga sibilyan.
Tungkol sa kapayapaan sa Yemen:
Pinagtibay niya na ang posisyon ng kilusan ay palaging depensibo, at ang agresor ang dapat magpakita ng mabuting intensyon.
“Anumang seryosong hakbang patungo sa pagtigil ng agresyon, pag-alis ng blockade, at paggalang sa soberanya ng Yemen ay tinatanggap namin. Hindi nararapat na iugnay ang kapayapaan sa Yemen sa pagtigil ng aming suporta sa Gaza.”
