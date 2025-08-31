Pagbanta ng Paghihiganti mula sa Yemen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Agosto 30, 2025, matapos ang ulat ng Israel na sinubukan nitong patayin sina Mohammed Al-Ghamari (Pinuno ng Hukbong Sandatahan ng Yemen) at Mohammed Al-Atefi (Ministro ng Depensa), naglabas si Al-Ghamari ng matinding babala:
Suporta sa Gaza
Pinagtibay ni Al-Ghamari na patuloy ang suporta ng Yemen sa Gaza, anuman ang sakripisyo o antas ng pag-atake.
Tinuligsa niya ang Israel bilang “walang kakayahan at bigo sa loob ng dalawang taon” sa kanilang mga layunin sa rehiyon.
Pag-atake sa Sanaa
Ayon sa Israel, ang airstrike ay nakabatay sa “eksaktong intelihensiya” at nakatuon sa isang pulong ng mga lider ng Houthi.
Ngunit ayon sa mga opisyal ng Yemen, walang lider ang nasaktan, at ang mga target ay mga sibilyan at pasilidad pangserbisyo.
Mga Reaksyon mula sa Liderato ng Yemen
Mahdi Al-Mashat, pinuno ng Political Council sa Sanaa, ay nagsabing:
Dr. Hazem Al-Asad, miyembro ng Political Bureau ng Ansar Allah, ay nagsabing:
Pagdududa sa Kakayahan ng Israel
Ayon sa security analyst na si Dr. Ali Al-Dhahab, maraming dahilan kung bakit hindi epektibo ang Israel sa pagtukoy ng mga lider ng Ansar Allah:
1. Malayo ang distansya (higit sa 2000 km).
2. Mataas ang gastos sa operasyon.
3. Kulang sa intelihensiya.
4. Taktika ng Houthi na magkalat ng mga lider sa hindi matukoy na lokasyon.
5. Mahigpit na kontrol ng Houthi sa kanilang teritoryo.
……………
32
Your Comment