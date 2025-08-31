Pag-atake ng Yemen sa Tel Aviv Airport

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 28 Agosto 2025, iniulat ng ABNA na isinagawa ng Sandatahang Lakas ng Yemen ang isang operasyong militar gamit ang hypersonic ballistic missile na tinatawag na "Palestine 2", na tumama sa Matar Lod (Ben Gurion Airport) sa Yafo, isang lugar sa loob ng teritoryong sinasakop ng Israel.
Mga Pangunahing Detalye:
• Uri ng missile: Hypersonic ballistic missile “Palestine 2”
• Target: Matar Lod (Ben Gurion Airport), Yafo
• Layunin: Tugon sa mga ulat ng genocide at pagpapagutom sa Gaza
• Epekto:
• Paglikas ng libu-libong sibilyan patungo sa mga silungan
• Pansamantalang suspensyon ng operasyon sa paliparan
• Pagpapakita ng suporta ng Yemen sa mga mamamayang Palestinian
Pahayag ng Yemen:
Ayon sa opisyal na pahayag, ang operasyon ay isinagawa bilang pagkilos para sa katarungan sa mga inaaping Palestinian, at bilang tugon sa mga krimen ng Israel sa Gaza.
