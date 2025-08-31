Krisis sa Gaza: 317 na ang nasawi dahil sa gutom, kabilang ang 121 bata

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 30 Agosto 2025, iniulat ng Ministry of Health ng Gaza na umakyat na sa 317 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dahil sa gutom at malnutrisyon, kabilang ang 121 bata.
Mga Detalye:
• Sa nakalipas na 24 oras, may 4 bagong kaso ng pagkamatay, kabilang ang 2 bata.
• Mula nang ideklara ng IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ang sitwasyon bilang famine noong 22 Agosto 2025, naitala ang 39 pagkamatay, kabilang ang 6 bata.
• Ang krisis ay bunga ng matinding blockade at walang humpay na digmaan, na nagdulot ng kakulangan sa pagkain, tubig, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan.
Reaksyon ng Pandaigdigang Komunidad:
• Naglabas ng pahayag ang mga miyembro ng UN Security Council (maliban sa Estados Unidos) na nagpapahayag ng pag-aalala at pagkadismaya sa sitwasyon.
• Binanggit sa pahayag na ang gutom sa Gaza ay gawa ng tao, at labag sa internasyonal na batas ang paggamit ng gutom bilang sandata.
Mas Malawak na Konteksto:
• Simula pa noong 7 Oktubre 2023, higit sa 62,000 katao na ang naiulat na nasawi sa digmaan sa Gaza.
• Tumataas ang antas ng malnutrisyon sa parehong mga bata at matatanda, habang patuloy ang pagkasira ng mga pasilidad pangkalusugan at serbisyong pangkomunidad.
