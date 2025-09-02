Druze sa Israel: Kasunduan ng Dugo o Pampulitikang Pakinabang?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang komunidad ng Druze sa Israel, na matagal nang nakikipagtulungan sa militar ng bansa at bahagi ng estruktura ng seguridad nito, ay kasalukuyang humaharap sa mga seryosong hamon sa larangan ng batas at lipunan.
Pakikialam sa Syria: Kamakailan, pinilit ng mga Druze sa Israel ang pamahalaang Israeli na direktang makialam sa Syria upang protektahan ang mga Druze doon mula sa mga puwersa ng pamahalaan ng Golan at ilang tribong Bedouin. Ipinapakita nito ang aktibong papel ng mga Druze sa mga pangyayari sa rehiyon at ang malalim na ugnayang panlipunan at panrelihiyon sa pagitan ng mga Druze sa Israel at Syria.
Sino ang mga Druze?
Ang mga Druze ay isang Arabeng relihiyosong grupo na may masalimuot na panloob na estruktura. Sila ay naninirahan sa Syria (lalo na sa paligid ng Damascus at Jabal Hauran), Lebanon, at mga teritoryong sinakop ng Israel. Ang kanilang relihiyon ay nagmula noong ika-11 siglo, na may halong Islamikong katuruan at iba pang pilosopiya, at isinasagawa nang may lihim.
Demograpiya at Kasaysayan:
Ang presensya ng mga Druze sa makasaysayang Palestina ay nagsimula pa noong mga nakaraang siglo. Sa ilalim ng pamumuno ng Britanya noong 1922, tinatayang nasa 7,028 ang populasyon nila, at lumago ito sa 13,000 noong 1945–1946. Noong Abril 2024, ayon sa Israel Central Bureau of Statistics, umabot na sa 152,000 ang populasyon ng mga Druze sa Israel at Golan Heights—mahigit sampung beses ang paglago mula noong 1949.
Mga Lugar ng Paninirahan:
Karamihan sa mga Druze ay naninirahan sa hilagang bahagi ng Israel, lalo na sa Galilee at Carmel. Ang mga lungsod ng Daliyat al-Karmel at Yarka ang may pinakamalaking populasyon ng Druze, na may humigit-kumulang 17,600 at 17,500 katao. Mayroon ding mga komunidad sa mga bayan tulad ng Isfiya, Beit Jann, Hurfeish, al-Buqei'a, Shefa-Amr, at Maghar.
Pagbabago sa Lipunan:
Ang komunidad ng Druze sa Israel ay dumaranas ng pagbabago. Noong 2022, bumaba ang rate ng paglago ng populasyon sa 1.1%, at ang fertility rate ay nasa 1.85 anak kada babae—malayo sa 7.92 noong dekada 1960. Ipinapakita nito ang paglapit ng komunidad sa mga pamantayan ng mga kanluraning lipunan, ngunit may kasamang panganib ng pagkawala ng kanilang natatanging pagkakakilanlan.
Ugnayan ng mga Druze sa Israel: Kasunduan ng Dugo o Pampulitikang Pakinabang?
Kasaysayan ng Relasyon sa Kilusang Palestino
Bago ang 1948, magkakaiba ang pananaw tungkol sa posisyon ng mga Druze sa kilusang pambansa ng mga Palestino. May ilang ulat na nagsasabing hindi sila sumuporta sa Arabong nasyonalismo at hindi nakilahok sa mga labanan. Gayunman, ayon sa aklat ni Said Nafa na "Al-Arab al-Druze wal-Haraka al-Wataniyya al-Filastiniyya Hatta 1948", may mga Druze sa Palestina na lumahok sa armadong pakikibaka laban sa mga Zionista.
Simula ng “Kasunduan ng Dugo”
Noong 1957, kinilala ng pamahalaang Israeli ang mga Druze bilang isang hiwalay na relihiyosong komunidad—isang hakbang na sinasabing bahagi ng estratehiya upang ihiwalay sila sa mas malawak na Arabong lipunan. Noong 1963, itinatag ang mga relihiyosong korte ng Druze para sa mga personal na usapin tulad ng kasal at diborsyo. Ipinatupad din ang hiwalay na sistema ng edukasyon at binago ang mga opisyal na pista, kung saan pinalitan ang Eid al-Fitr ng Eid Nabi Shu'ayb.
Paglilingkod sa Militar ng Israel
Simula 1956, naging sapilitan ang serbisyo militar para sa mga Druze—isang patakarang hindi ipinatupad sa ibang Arabong mamamayan ng Israel. Noong 1974, itinatag ang espesyal na yunit ng militar na tinatawag na “Herev” (Espada). Ginamit ni dating Punong Ministro David Ben-Gurion ang terminong “kasunduan ng dugo” upang ilarawan ang ugnayan ng mga Druze sa militar. Bagaman higit sa 80% ng kabataang Druze ay sumasali sa hukbo, itinuturing itong ugnayang batay sa kapwa interes, hindi sa ganap na katapatan.
Mga Hamon: Diskriminasyon at Batas ng Nasyon
Noong 2018, ipinasa ang “Batas ng Nasyon” na nagsasabing ang Israel ay bansa ng mga Hudyo at ang karapatang magtakda ng kapalaran ay eksklusibo sa kanila. Dahil dito, ang mga Druze na naglilingkod sa militar ay itinuturing na mamamayang ikalawang klase. Dagdag pa rito, ang “Kaminetz Law” noong 2017 ay nagpatupad ng mabibigat na multa at demolisyon sa mga bahay na walang permit—karaniwang problema sa mga komunidad ng Druze. Marami sa kanilang mga bahay ay nasa lupang agrikultural kung saan halos imposibleng makakuha ng permit. Bukod pa rito, kulang ang pamumuhunan ng estado sa kanilang edukasyon at imprastruktura kumpara sa mga lungsod ng mga Hudyo.
