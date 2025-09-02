Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binigyang-diin ng pahayagang Pranses na Le Monde ang papel ni Haring Mohammed VI ng Morocco bilang isang huwaran ng moderatong Islam na tumututol sa mga kilusang Islamistang pampulitika.
"Commander of the Faithful" at Maka-Kanluraning Islam
Pinili ni Mohammed VI ang titulong “Commander of the Faithful” (Amir al-Mu’minin) bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanyang impluwensyang espiritwal sa lipunang Moroccan. Sa pamamagitan ng mga patakarang tumutugma sa pananaw ng mga bansang Kanluranin, ginamit niya ang Islam bilang kasangkapan sa pagpapatatag ng panloob na kaayusan at pagbibigay ng lehitimasyon sa kanyang pamumuno.
Mga Hakbangin para sa Moderasyon
Suportado niya ang pagsasanay ng mga tagapagsalita ng relihiyon sa ilalim ng pamahalaan, at nagtatag ng mga institusyong nagtataguyod ng relihiyosong pagpaparaya at paglaban sa ekstremismo. Matapos ang mga insidenteng terorismo sa Morocco, isinulong niya ang mga estratehiyang pumipigil sa paggamit ng relihiyon bilang sandata ng politika, habang pinananatili ang kanyang kapangyarihan.
Pagtanggap ng Kanluran
Ayon sa Le Monde, ang mga patakaran ni Mohammed VI ay hindi lamang nagdulot ng panloob na katatagan sa Morocco kundi nakatulong din sa pagtaas ng reputasyon ng bansa sa pandaigdigang entablado—lalo na sa mata ng mga Kanluraning bansa.
Kritika sa Bias ng Media
Binibigyang-pansin ng artikulo ang tila pagkiling ng media sa Kanluran, kung saan ang mga hakbangin ng hari—kabilang ang mga sinasabing lantad o lihim na suporta sa Israel, na itinuturing ng maraming Muslim bilang kalaban—ay inilalarawan pa rin bilang moderado at katanggap-tanggap.
