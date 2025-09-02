Afghanistan sa Harap ng Sunod-sunod na Lindol: Kakayanin ba ng mga Imprastruktura?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Muling tinamaan ang Afghanistan ng isa sa mga pinakamapaminsalang lindol sa mga nakaraang taon, na nagdulot ng matinding krisis sa lipunan dahil sa kakulangan ng matibay na imprastruktura at hirap sa pag-access sa mga liblib na lugar.
Pinsala at Tugon
Mahigit 800 katao ang nasawi at higit sa 2,700 ang nasugatan sa lindol na yumanig sa silangang bahagi ng bansa noong Linggo ng gabi.
Mula sa lungsod ng Jalalabad, nagsagawa ng 40 rescue flights ang pamahalaang Taliban upang maghatid ng tulong at ilikas ang mga biktima.
Ayon kay Ehsanullah Ehsan, pinuno ng crisis management sa lalawigan ng Kunar, patuloy pa rin ang operasyon ng paghahanap at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi.
Mga Hadlang sa Pagresponde
Hirap ang mga rescue teams, media, at opisyal sa pag-abot sa mga apektadong komunidad dahil sa landslides at saradong daan, lalo na sa mga bulubunduking lugar.
Afghanistan at Lindol: Isang Paulit-ulit na Trahedya
Matatagpuan ang Afghanistan sa rehiyon ng Hindu Kush, kung saan nagtatagpo ang mga tectonic plates ng Eurasia at India—isang lugar na naglalaman ng 15% ng seismic energy ng mundo.
Mula 1900, nakaranas na ang hilagang-silangan ng bansa ng 12 lindol na higit sa 7.0 magnitude.
Noong Oktubre 2023, isang lindol na may lakas na 6.3 magnitude ang tumama sa lalawigan ng Herat, na nagdulot ng mahigit 1,500 pagkamatay at pagkasira ng 63,000 bahay. Ayon sa UN, ito ang pinakamalakas na lindol sa loob ng 25 taon, na sumira rin sa 300 paaralan at sentrong pang-edukasyon.
