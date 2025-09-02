Pandaigdigang Samahan ng mga Dalubhasa sa Pag-aaral ng Genocide: Israel ay Nakagawa ng Genocide sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng International Association of Genocide Scholars (IAGS)—ang pinakamalaking samahan ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng genocide—na ang mga aksyon ng Israel sa Gaza ay tumutugma sa legal na depinisyon ng genocide ayon sa United Nations Genocide Convention ng 1948.
Ang resolusyong ito ay inaprubahan ng 86% ng mga bumotong miyembro mula sa kabuuang 500 kasapi ng samahan.
Ayon sa ulat, mula Oktubre 7, 2023, ang gobyerno ng Israel ay sangkot sa malawakang krimen laban sa sangkatauhan, krimen sa digmaan, at genocide.
Kabilang sa mga aksyon ang walang-piling pambobomba sa mga sibilyan, ospital, tahanan, gusaling pangkalakalan, at iba pang pasilidad; pati na rin ang pagpapahirap at paglimita sa pagkain at tubig.
Binanggit din sa ulat na mahigit 50,000 bata ang napatay o nasugatan—isang indikasyon ng genocide dahil tinatarget nito ang kinabukasan ng isang grupo ng tao.
Kasama rin sa mga biktima ang mga rescue workers, medical staff, at mamamahayag.
Nilinaw ng ulat na ang mga aksyon ng Israel ay hindi lamang laban sa Hamas, kundi laban sa buong populasyon ng Gaza.
Nanawagan ang IAGS sa komunidad internasyonal na tuparin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Genocide Convention upang pigilan ang patuloy na karahasan.
Sa pagtatapos ng ulat, binigyang-diin na ang mga tinatawag na “operasyong pangseguridad” laban sa isang partikular na grupo ay madalas ginagamit bilang pagdadahilan sa malawakang pagpatay.
…………
328
Your Comment