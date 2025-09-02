Matinding Tagtuyot sa Lebanon: Ulan Mas Mababa sa 40% at Krisis sa Agrikultura

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nakararanas ang Lebanon ng pinakamalalang tagtuyot mula pa noong 1932. Ang dami ng ulan sa buong bansa ay bumaba sa mas mababa sa 40% ng karaniwang taunang antas, na nagdulot ng malawakang krisis sa agrikultura, kapaligiran, at enerhiya.
Krisis sa Lawa ng Qaroun
Sa loob ng isang taon, nawalan ng 60% ng reserbang tubig ang Lawa ng Qaroun.
Bumaba ang antas ng tubig mula 849.51 metro (2024) patungong 838.06 metro (2025), na nagresulta sa 60% pagbaba ng imbakan at kumpletong pagtigil ng hydroelectric power sa planta ng Abdel Aal.
Babala ng mga Eksperto
Ayon kay Sami Alawieh, direktor ng National Litani Water Institute, ang krisis ay hindi pansamantala kundi istruktural, dulot ng kakulangan sa pamamahala at patakaran sa tubig.
Binigyang-diin niya ang pangangailangang linisin ang mga wastewater upang maiwasan ang paglala ng polusyon sa natitirang mga pinagkukunan ng tubig.
Epekto sa Agrikultura
70% ng mga magsasaka ng patatas sa Lebanon ay tumigil sa pagtatanim.
Sa rehiyon ng Bekaa, ang mga taniman ng patatas, ubas, at trigo ay naapektuhan ng matinding tagtuyot.
Mahigit 100,000 tonelada ng ani ang naimbak sa mga cold storage dahil sa kakulangan ng tubig at pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado.
Pag-asa at Pangamba
Ayon kay Prof. Naji Kaadi, 60% ng mga bagong balon sa Bekaa ay natuyo na, habang ang mga lumang balon ay nawalan ng 80% ng tubig.
Bagaman maaaring bumawi ang bansa sa isang taon ng malakas na ulan, may panganib na maulit ang matinding tagtuyot gaya ng nangyari noong 2013 at 2014—ngunit mas matindi ngayon dahil sa climate change.
