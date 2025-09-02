Muslim Brotherhood: Pag-atake ng Israel sa Yemen ay Isang “Karumal-dumal na Krimen”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pahayag, kinondena ng Muslim Brotherhood ang isinagawang airstrike ng Israel laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Yemen sa lungsod ng Sana’a, na tinawag nilang isang “karumal-dumal na krimen.”
Ayon sa pahayag, ang “Zionistang kaaway” ay gumagawa ng mararahas na paglabag sa rehiyon nang walang pakundangan sa relihiyon, lahi, o pananampalataya ng mga biktima.
Binanggit ng grupo na ang sinumang tumindig sa tabi ng Gaza ay may utang na loob sa buong sambayanang Muslim.
Nagpahayag sila ng pakikiramay para sa mga “martir ng dangal” sa Yemen, Syria, at Lebanon na nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol sa Gaza.
Nanawagan ang Muslim Brotherhood sa mga pamahalaan, mamamayan, at mga kilusang pampulitika, relihiyoso, at intelektwal sa mundo ng Islam na magkaisa sa layuning pigilan ang agresyon ng Israel at wakasan ang genocide sa Gaza.
Sa pagtatapos ng pahayag, muling binigyang-diin ng grupo ang kahalagahan ng isyu ng Palestina bilang sentral na usapin na dapat magbuklod sa sambayanang Muslim tungo sa kalayaan, dignidad, at kasarinlan ng mga mamamayan.
Ayon sa ulat ng pamahalaan ng Yemen sa Sana’a, kabilang sa mga nasawi sa pag-atake noong nakaraang Huwebes ay si Ahmed Ghaleb Al-Rahwi, Punong Ministro ng Yemen, pati na rin ang ilang mga ministro. Marami rin ang malubhang nasugatan.
