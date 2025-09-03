Ang Atlantika: Gumagawa ang Iran ng Bagong Landas at Nilalampasan ang mga Kaaway

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kabila ng mga dekada ng presyur at pag-atake mula sa U.S. at Israel, ipinakita ng Iran at ng mga kaalyado nito sa "Axis of Resistance" ang matinding katatagan. Tinalakay ng artikulo kung paano paulit-ulit na inaangkop ng Iran ang estratehiya nito sa rehiyon upang labanan ang mga panlabas na banta.
Mahahalagang Punto:
Bagong Estratehiya: Patuloy na nire-rebisa ng Iran ang mga hakbang nito upang lampasan ang impluwensiya ng Amerika at Israel, kadalasang lumalakas pagkatapos ng mga pagsubok.
Pahayag ni Michael Doran: Ayon sa senior fellow ng Hudson Institute, “Tinamaan sila, pero walang senyales ng pagbagsak.”
Katatagan ng Resistance: Binanggit ni Ayatollah Khamenei na ang resistance ay hindi isang pisikal na bagay na maaaring sirain—sa halip, lalo itong lumalakas sa ilalim ng presyur.
Babala ng U.S. Diplomat: Epektibo pa rin ang estratehiya ng Iran, at may pangamba na baka mawalan ng access ang U.S. sa rehiyon bago matapos ang kanilang mga layunin.
Impluwensiyang Heopolitikal: Sa nakalipas na 20 taon, hinubog ng resistance ang dynamics ng rehiyon at hinamon ang mga makapangyarihang bansa sa Kanluran.
Iraq at Muqtada al-Sadr: Sa kabila ng tangkang pagpapatumba sa kanya, patuloy siyang nakakuha ng suporta mula sa publiko.
Pagpapatuloy ng Hamas: Sa kabila ng dalawang taon ng pambobomba at blockade, nananatili pa rin ang Hamas—isang uri ng tagumpay ayon sa artikulo.
Pagkamatay ni Qasem Soleimani: Nanatiling makapangyarihan ang mga grupong resistance sa Iraq, at marami sa kanila ay tapat pa rin sa Iran.
Pagkakaisa ng Publiko sa Iran: Kahit ang mga kritiko ng gobyerno ay nagkakaisa sa panahon ng tensyon laban sa Israel at Amerika.
