Netanyahu Nag-utos ng Katahimikan sa mga Ministro ukol sa Plano ng Pag-aangkin sa West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inutusan ni Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Israel, ang kanyang mga ministro na huwag magsalita tungkol sa mga plano ng pamahalaan na ipatupad ang soberanya sa sinasakop na West Bank. Ang hakbang na ito ay dahil sa pangambang maaaring umatras si Donald Trump, dating Pangulo ng U.S., sa kanyang tahimik na suporta sa proyekto.
Mahahalagang Punto:
Lihim na Pagpupulong: Iniulat ng pahayagang Maariv na magpupulong si Netanyahu upang talakayin ang posibilidad ng pag-aangkin sa mga rehiyon ng Judea at Samaria (West Bank) at mga hakbang laban sa Palestinian Authority at mga bansang sumusuporta rito.
Pagkaantala ng Pagpupulong: Ang nasabing pulong ay naantala nang walang paliwanag, sa kabila ng inaasahang pagtalakay sa pagkilala ng ilang bansa sa estado ng Palestina.
Tahimik na Pamamahala: Ayon sa mga Israeli source, ang usapin ay pinamamahalaan nang tahimik, walang pampublikong pahayag, bilang taktika upang maiwasan ang pag-urong ng suporta mula sa U.S.
Proyekto E1: Inaprubahan ni Bezalel Smotrich, isang ekstremistang ministro, ang plano ng pagtatayo ng mga bagong settlement sa E1 zone—isang estratehikong hakbang na maghihiwalay sa Jerusalem mula sa West Bank at pipigil sa paglawak ng mga komunidad ng Palestino.
Pagkilala sa Palestina: Ilang bansa sa Europa, kabilang ang Belgium at posibleng France, ay nagbabalak na kilalanin ang estado ng Palestina sa nalalapit na sesyon ng United Nations General Assembly.
Pagkilos ng U.S.: Pinigilan ng U.S. ang pagpasok ng ilang opisyal ng Palestina sa bansa, kasabay ng mga hakbang ng Israel sa Gaza at West Bank, kabilang ang demolisyon ng mga bahay, pag-aalis ng mga residente, at pagpapabilis ng settlement expansion.
Pananaw ng UN: Mariing tinututulan ng United Nations ang mga settlement sa mga sinasakop na teritoryo, dahil ito ay labag sa batas at humahadlang sa solusyon ng dalawang estado.
………..
328
Your Comment