Inilunsad ng Israel ang Spy Satellite na “Ofek 19” sa Kalawakan

Ipinahayag ng Ministry of Defense ng Israel sa isang opisyal na pahayag na isang bagong satellite na tinatawag na “Ofek 19” ang inilunsad para sa mga layuning pang-espionage (pag-eespiya).
Sa nasabing pahayag, nakasaad na ang layunin ng paglulunsad ng satellite na ito ay upang magsagawa ng mga operasyong paniniktik militar at mangalap ng impormasyon pangseguridad.
Ang huling satellite na ipinadala ng Israel sa kalawakan sa ganitong balangkas ay inilunsad noong Marso 2023.
