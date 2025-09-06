Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang artipisyal na intelihensiya (AI) ay naging gulugod ng mga operasyong pang-impormasyon at militar ng Israel. Ang pagbabagong ito ay bunga ng malawakang pakikipagtulungan sa pamahalaan ng Amerika, malalaking kumpanya ng teknolohiya, at pati na rin sa industriya ng depensa ng Israel.
Ang AI ay nagdulot ng rebolusyon sa lahat ng aspeto ng militar na impormasyon ng Israel, na nagbigay-daan sa rehimen na isagawa ang kanilang mga nakaraang digmaan nang may bilis at nakapipinsalang tindi na walang kapantay. Gayunpaman, ang pag-unlad na ito ay may malalim na implikasyong moral at legal.
Hindi ito nangyari sa kawalan, kundi bunga ng komplikadong network ng estratehikong pakikipagtulungan sa mga banyagang pamahalaan, kumikitang kontrata sa malalaking kumpanya ng teknolohiya sa buong mundo, at malapit na koordinasyon sa pagitan ng militar ng Israel at mga lokal na kumpanya ng depensa na may internasyonal na presensya.
Mga pangunahing kasosyo sa proyekto:
Estados Unidos: Ang US ang pinakamahalaga at prominenteng partner sa gobyerno sa larangang ito. Ang suporta ng Washington ay lampas sa tradisyonal na tulong militar at kinabibilangan ng malalim na kolaborasyon sa high-tech na teknolohiya.
Sa pinansiyal na aspeto, kasali ang US sa pag-develop ng maraming sistema ng depensa ng Israel, kabilang ang Iron Dome, David’s Sling, at Arrow, na lalong nakadepende sa AI algorithms.
Sa larangan ng intelligence, malawak ang pagpapalitan ng datos sa pagitan ng mga ahensya ng Amerika at Israel.
Pagpapatakbo ng AI sa intelligence ng Israel:
Ayon sa *Associated Press*, gumagamit ang militar ng Israel ng mga AI model na gawa sa Amerika upang iproseso ang malaking dami ng intelligence data at pakikinig sa komunikasyon. Ang mga datos na nakokolekta ng Washington ay direktang o hindi direktang nakakaapekto sa mga target system ng Israel.
Ipinakita rin ng huling digmaan laban sa Iran kung paano nagkakaisa at nagtutulungan ang mga sistema ng depensa ng Israel at Amerika.
Ayon kay Moshe Patil, pinuno ng Israeli Missile Defense Organization, ang “psychological synchronization sa mga sistema ng Amerika” ay isa sa mga pangunahing tagumpay ng digmaan.
Mga kumpanya ng teknolohiyang Amerikano sa smart war machine ng Israel:
Microsoft: May matibay at matagal na ugnayan ang Microsoft sa militar ng Israel, na naging pangalawang pinakamalaking customer sa militar pagkatapos ng gobyerno ng US. Ginagamit ng militar ng Israel ang Azure cloud platform para sa pag-iimbak, pagproseso, at pagsusuri ng malalaking datos mula sa komunikasyon gaya ng tawag sa telepono, text, at iba pang komunikasyon. Nagbibigay din ito ng access sa advanced AI models tulad ng GPT-4 mula sa OpenAI para sa transcription, pagsasalin sa Arabic, at pattern recognition sa malaking teksto. Kahit na ang OpenAI ay nagsasabing wala silang military collaboration, binago nito ang terms of service mula “prohibition sa military use” tungo sa “pahintulot para sa national security use.”
Google at Amazon:** Kabilang sila sa proyekto na tinatawag na “Nimbus,” isang \$1.2 bilyong kontrata noong 2021 para sa cloud computing at AI services para sa gobyerno at militar ng Israel.
Palantir Technologies:** Nakikipagtulungan sa Ministry of Defense ng Israel para sa AI systems na nagsusuri ng komplikadong intelligence data at kumokonekta ng impormasyon mula sa iba’t ibang sources.
Infrastructure at mga defense companies:
Cisco at Dell: Nagbibigay ng data centers at server sets para sa processing ng militar.
Red Hat (IBM): Nagbibigay ng cloud computing technology.
Israel Defense Industries tulad ng Rafael, Elbit Systems, at IAI: Nagde-develop ng mga missile systems gaya ng Spike at drones gaya ng Heron, na isinusubok sa larangan ng digmaan at inilalabas sa global market.
Proseso ng Paggamit ng AI sa Intelligence ng Israel
Yugto 1: Pangangalap ng Impormasyon
AI ay hindi lamang tool sa koleksyon kundi lumikha ng bagong uri ng intelligence. Halimbawa:
1. Air at Space Surveillance (IMINT at GEOINT):
Advanced drones tulad ng Oron at Hermes 900 at mga satellite ay nagkokolekta ng mataas na resolution images at videos.
AI algorithms ay nag-a-analyze agad at awtomatikong nakikilala ang mga sasakyan, missile launch pads, armas, at indibidwal.
Pinagkukumpara ang mga bagong larawan sa lumang images upang makita ang pagbabago sa imprastraktura o kakaibang galaw ng tao at sasakyan.
2. Signal at Communications Intelligence (SIGINT at COMINT):
Unit 8200 ay sumusubaybay sa malawak na komunikasyon tulad ng tawag sa telepono, SMS, audio messages, wireless comms, at social media.
AI gamit ang LLMs (hal. OpenAI) ay nagti-transcribe at nagsasalin ng Arabic dialects sa Hebrew.
Nag-e-extract ng critical info sa pamamagitan ng keyword search.
Advanced applications ay sinusuri ang public sentiment para tasahin ang posibilidad ng military response.
3. Biometric Intelligence:
Ginagamit ang surveillance cameras at apps sa phones ng mga sundalo upang kolektahin ang facial images ng mga Palestinian.
AI ay nagpo-process ng images at bumubuo ng database na nag-uugnay sa mga mukha sa identities at iba pang personal info.
Yugto 2: Integration at Consolidation ng Impormasyon
AI ay pinagsasama-sama ang dispersed data sa coherent intelligence picture:
1. Digital Profiles: Pinagsasama ang phone numbers, facial images, social media posts, at geo-location sa isang digital profile.
2. Social Network Analysis: AI algorithms ay nag-a-analyze ng relationships, hierarchical structures, at leaders sa armed groups.
3. Geospatial Analysis: Pinag-uugnay ang location data sa communication data upang tuklasin ang sensitive areas at movement patterns.
Yugto 3: Analisis at Operational Insights
Ang pinagsama-samang data ay nagiging actionable intelligence:
Industrial-scale targeting: Lavender at Habsora ang gumagawa ng score at pagsusuri sa targets.
Predictive analysis: Paghula sa future events at posibleng movement ng kalaban.
Capability analysis at attack planning: Fire Factory system ay nagre-rekomenda ng pinaka-angkop na paraan ng atake, tipo at dami ng armas, anggulo, aircraft, at scheduling.
Hinaharap na Pananaw
Patuloy na awtomatisado, multi-dimensional integration, at pagpapalawak ng battlefield.
Ang hinaharap ay hindi simpleng mas advanced na bersyon ng kasalukuyan, kundi may fundamental na pagbabago sa kalikasan ng mga digmaan.
