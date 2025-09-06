Ulat sa Paglahok ng mga Kaakibat na Iranian sa Konvoy ng Katatagan; Ang Pandaigdigang Hukbo ng Hezbollah; Mula Tunisia hanggang Espanya Patungo sa Gaz

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga aktibista sa isyu ng Palestina, sa pamamagitan ng kolaborasyon at sama-samang pag-iisip, ay nakarating sa konklusyon na ang tanging paraan upang mailigtas ang mga tao sa Gaza at masira ang malupit na blockada sa rehiyong ito ay ang pagbuo ng isang pandaigdigang kilusan sa anyo ng mga konvoy pangdagat patungo sa Gaza Strip.
Sa gitna ng patuloy na komprehensibong blockada sa mga mamamayan ng Gaza at ang deklarasyon ng gutom sa rehiyon, ang mga tagapagpalaya sa buong mundo ay nagpasya na iligtas ang mga tao sa Gaza sa pamamagitan ng dagat, gamit ang mga konvoy ng mga barko at pagbili ng mga barko at bangka upang tumungo sa Gaza.
Mula ilang araw na nakaraan, ang pangunahing konvoy ng Katatagan mula Barcelona, Espanya, ay naglakbay patungo sa Gaza Strip kasama ang ilang kilalang personalidad sa politika, lipunan, at sining. Sa pangalawang pantalan mula sa destinasyon sa Tunisia, iba't ibang tao at grupo ay sinusubukang sumali sa pangunahing konvoy sa Espanya gamit ang mga barko.
Ayon sa mga internasyonal na eksperto sa isyu ng Palestina, ang tanging paraan upang mailigtas ang mga tao sa Gaza ay ang pagkakaisa ng mga tao sa buong mundo sa isyu ng Palestina. Dapat makarating ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo patungo sa Gaza sa pamamagitan ng dagat, gamit ang kanilang sariling mga barko at bangka.
Siyempre, ang rutang ito ay mapanganib at maaaring magdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa rehimeng Israeli, mula sa pagkonfisiko ng mga barko hanggang sa pagkakakulong ng mga sakay, o posibleng pag-atake militar sa mga barko.
Bilang suporta, apat na miyembro ng parlamento ng Italya ang nag-anunsyo na kapag dumating ang pandaigdigang flotilla ng Katatagan sa pantalan ng kanilang bansa, sasali sila sa masiglang grupo.
Ang pandaigdigang flotilla ng Katatagan, na binubuo ng 70 barko, ay ang pinakamalaking kampanya para sirain ang blockada sa Gaza Strip. Sa Tunisia, 500 tagasuporta ng Palestina mula sa 45 bansa ang naglalayong sumali sa konvoy ng Katatagan. Sina Mohammad Moslem Wafi, Ali Akbar Siyah Taheri, at Dr. Maqsoodi ay kabilang sa mga aktibistang Iranian sa isyu ng Palestina na sumali sa konvoy sa Tunisia.
Si Dr. Maqsoodi, isang Iranian na aktibista sa isyu ng Palestina na nakarating sa Tunisia, ay nagsabi sa isang video: “Sa kasalukuyan, maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang nagtipon sa mga hotel sa Tunisia, nakikipag-usap, nag-oorganisa ng mga pagpupulong, at bumibili ng mga barko upang sumali sa konvoy ng Katatagan sa Espanya.”
Dagdag pa niya, “Ang mga taong ito ay mula sa iba't ibang bansa, mula bata, kabataan, matatanda, at nakatatanda, at mula sa iba't ibang relihiyon. Ito ay hindi isang galaw ng gobyerno. Nakalaan ang mga kilusan mula sa buong mundo upang sumali sa konvoy ng Katatagan.”
Ayon sa aktibista, tulad ng ipinahayag ni Imam Khomeini, “Dapat ang mga tao sa buong mundo at ang Muslim na komunidad ay magkaisa sa isyu ng Palestina. Ngayon, ang mga kalayaan sa buong mundo, anuman ang pananaw at kultura, ay nagsanib pwersa para sa kalayaan ng Gaza.”
Binigyang-diin niya na ang tiyak na solusyon upang masira ang blockada sa Gaza at wakasan ang gutom ay ang pandaigdigang koalisyon ng mga tao. Kung magpapatuloy ang blockada ng ilang linggo pa, posibleng mangyari ang mass genocide sa mga tao sa Gaza dahil sa gutom, at kung sa oras na iyon ay makarating ang pagkain sa Gaza, hindi na ito magiging epektibo.
Kasabay nito, pinuri ni Hojjatoleslam Raji Ruhani, isang aktibista sa Jihad at direktor ng Strategic Think Tank Saada, ang pandaigdigang kilos na ito sa pamamagitan ng liham na nakasulat sa ilang wika, na nakatuon sa mga kasali sa konvoy ng Katatagan:
Ang Pandaigdigang Hukbo ng Hezbollah Patungo sa Gaza
O mga tagapagpalaya! O mga mandirigma na walang hangganan! Mula silangan hanggang kanluran, mula hilaga hanggang timog, nagbuo kayo ng isang malakas na hukbo! Tingnan ang tagpong ito—na parang muling nabuhay ang Kasaysayan ng Karbala—at kayo ay tumayo sa larangan, hindi gamit ang kalawangin na mga espada ng imperyalismo at liberalismo, kundi sa matibay na pananampalataya at pusong puno ng pag-ibig para sa mga naaapi. Kayo, mga tao mula sa iba't ibang lahi, relihiyon, kulay at wika, ngunit iisa ang layunin: Sirain ang mga tanikala ng Israel na nagpapatigil sa Gaza.
O mga kasapi ng konvoy! Ang inyong mahahabang pila para makarating sa Gaza ay nagpapaalala sa mga pila sa mga larangan ng digmaan sa pagitan ng tama at mali. Nakatayo kayo, may apoy sa mata at pag-asa sa puso. Ang inyong mga barko, hindi para sa kalakalang makamundong, kundi para maghatid ng kabutihan at tulong sa inyong mga kapatid sa Palestina.
Kayo, mga tagasunod nina Noah, Abraham, at Moses, ay sasakay sa barko, haharap sa apoy, at lalakbay sa dagat patungo sa Gaza upang sirain ang blockada.
O mga matatapang! Alam ninyo na nasa panganib ang inyong buhay! Oo, alam ninyo na ang mabangis na mga Israeli ay nagbabantay gamit ang kanilang mga barkong pandigma at missile. Alam ninyo na posibleng dumaloy ang inyong dugo sa alon ng dagat, tulad ng dugo ng mga martir ng flotilla ng kalayaan patungo sa Gaza noong 2010. Ngunit ano ang kababaan? Kayo ang pandaigdigang hukbo ng Hezbollah! Ang Hezbollah na hindi lamang sa Iran, Iraq, Yemen, Lebanon at Syria, kundi sa puso ng bawat malayang tao.
Nakatindig kayo para sa kawalan ng katarungan sa Palestina, tulad ng mga kasamahan ni Imam Hussein (AS) sa Karbala na nagsabi: “Heyh'at minna az-Zillah!” Ang galaw na ito ay hindi lamang paglalakbay sa dagat; ito ang simula ng wakas ng rehimen ng Israel na pumapatay ng mga bata. Ito ay ang pagsira sa blockada sa Gaza; isang blockadang matagal nang nagdudulot ng gutom sa mga bata, pagdadalamhati sa mga ina, at pagkakakulong sa mga lalaki.
O konvoy ng kalayaan! Kayo na mula Amerika hanggang Iran, mula Europa hanggang Africa, mula Asya hanggang Latin America; Muslim, Shi’a at Sunni, Kristiyano at malaya, lahat ay nagtipon upang ipahayag: Hindi nag-iisa ang Gaza! At gaano kasarap ang inyong gawain; habang inaayos ninyo ang tulong, pagkain para sa nagugutom, tubig para sa nauuhaw, gamot para sa mga sugatan, damit para sa mga ulilang bata. Ngunit higit pa rito, ang inyong mga barko ay nagdadala ng mensahe: mensahe ng pandaigdigang paglaban sa pang-aapi.
Sa ilang sandali, ang inyong mga bangka at barko ay maglalayag; nakataas ang mga layag, umaatungal ang mga makina, at punong-puno ng Ya Hussein at Ya Quds ang inyong mga puso.
O Gaza! O Banal na Quds! O magiting na Palestina! Ang hukbong ito ay darating tulad ng umaatungal na alon patungo sa iyo. Mananabik ang mga Israeli, at matatakot ang Amerika at ang kanilang mga kaalyado; sapagkat ito ang simula ng pandaigdigang Al-Aqsa. Ang pagbuwag sa blockada, hindi gamit ang makabagong armas kundi sa matibay na determinasyon. Handa silang mamatay; handang gawing kanilang dugo ang pataba sa puno ng kalayaan.
At kayo, mga bansang malaya! Kung tumitibok ang inyong puso para sa mga naaapi, bumangon kayo at ipalaganap ang kanilang gawain, magbigay ng limos, at ipanalangin sila.
O Tagapagligtas ng mundo, pag-asa ng lahat ng naaapi sa mundo, ikaw ang darating kasama ni Kristo, pagbati sa iyo sa pagkakaroon ng hukbong ito ng katapangan; ito ang inyong hukbo. Mga kaalyado mula sa buong mundo; ang kanilang pag-asa ay sa inyo, sa mga nakakakilala at sa mga hindi nakakakilala, ngunit tinatawagan kayo ng kanilang pag-asa; ang kasaysayan ay magpapaalala sa kanila magpakailanman ng kabutihan at kadakilaan. At ang Diyos ay kasama at tagapagtanggol ng lahat ng naaapi sa mundo.
Si Wael Nawwar, miyembro ng konvoy ng Katatagan, ay nagsabi sa isang video para sa mga tao sa Iran: “Hinihikayat ko ang lahat ng Iranian at lahat ng tao sa buong mundo na tumayo sa tabi ng konvoy ng Katatagan at suportahan ito. Ang mga tao sa Iran ay partikular na nakakaalam ng hirap ng digmaan, nakakaalam ng hirap ng pagbomba at pagiging target, at matapang na hinarap ang makina ng genocide ng Zionismo at nakipaglaban.”
