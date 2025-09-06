Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng isang aktibista para sa karapatang pantao sa Bahrain na ang mga bata sa bansa ay tinatrato na parang mga kriminal, hindi bilang inosenteng mga bata na nangangailangan ng pangangalaga; kinukuha sa kanila ang kanilang pagkabata.
Sinabi ni Ibtisam Al-Sayegh, isang aktibista sa karapatang pantao sa Bahrain, na ang mga bata sa Bahrain ay tinatrato na parang mga kriminal, at hindi bilang inosenteng mga bata na dapat pangalagaan; kinukuha sa kanila ang kanilang pagkabata at inililipat sa mga institusyong may pangalan para sa lipunan ngunit sa katotohanan ay mga institusyong penal at parusahan.
Binigyang-diin niya na nakakahiya na ang kapalaran ng mga bata ay nauuwi sa pagkakaaresto at pagkakakulong, at ipinapakilala sa buong mundo bilang isang banta sa seguridad, samantalang ang kanilang maliliit na katawan at inosenteng mukha ay nagpapakita lamang ng kabataan at inosensiya.
Tinanong ni Al-Sayegh: Aling imahe ng sibilisadong bansa ang maipapakita sa mundo kung ang mga bata ay ikinukulong dahil sa mga dahilan pampulitika? At aling lohika ang makapapaliwanag sa ganitong karahasan?
Sa isang post sa social media platform na X, binanggit niya ang kwento ng isang 14-taong-gulang na bata na nagngangalang Nirin Abbas, na tinawag niyang isang masakit na halimbawa; isang bata na sa halip na maranasan ang isang normal na buhay ng pagkabata, ay nakulong sa isang youth social building dahil sa isang kaso na may kinalaman sa politika. Malayo sa pamilya at sa kanyang natural na kapaligiran, samantalang nawalan siya ng ama mula sa edad na siyam.
Binigyang-diin ng aktibista ng karapatang pantao na ang paghihiwalay sa isang ulilang bata mula sa yakap ng kanyang ina at pagkakakulong sa kanya ay malinaw na paglabag sa karapatan ng bata; mga karapatang itinakda at pinagtibay ng mga internasyonal na dokumento, kabilang ang karapatang malayang mabuhay, mabuhay kasama ang pamilya, makapag-aral, at magkaroon ng normal na paglaki.
Ipinunto ni Al-Sayegh na ang mga ganitong patakaran ay hindi lamang hindi nagpoprotekta sa lipunan kundi nagtatanim ng sakit sa puso ng mga bata at sinisira ang kinabukasan ng bansa.
Dagdag pa niya: Sa kasalukuyan, hindi na kailangang ikulong ang mga bata; sa halip, dapat silang ibalik sa kanilang mga tahanan at mabigyan ng ligtas na kapaligiran upang maranasan ang normal na buhay, malayo sa mga pader ng bilangguan.
