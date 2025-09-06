Pagpapatuloy ng mga Rasistang Atake ng Politiko sa Pransya Laban sa mga Muslim na Migrante

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa isang pinuno ng partidong Récupération at kilalang anti-migranteng personalidad sa Pransya ay muling naglabas ng kontrobersyal na pahayag na tumutukoy sa komunidad ng Maghreb, lalo na sa mga Algerian na naninirahan sa lungsod ng Marseille.
Ang mga pahayag na ito ay lumabas sa gitna ng tuloy-tuloy na alon ng mga rasistang komentaryo mula sa mga ekstremistang kanan sa Pransya. Si Éric Zemmour, pinuno ng partidong Récupération, ay muling inilapit ang kanyang mga kontrobersyal na pahayag sa Maghrebianong komunidad sa Marseille.
Sa kabila nito, hindi pa rin malinaw ang epektibong aksyon mula sa sistema ng hudikatura ng Pransya upang labanan ang ganitong uri ng diskriminasyon.
Sa isang panayam sa BFM TV, iginiit ni Zemmour na ang lungsod ng Marseille ay kontrolado na ng mga Muslim na Arabo at nawalan na ng dating Pranses nitong katangian.
Ipinahayag niya ang panghihinayang sa mga pagbabagong panlipunan sa lungsod, at sinabi: “Hindi na ang Marseille ang kilala ko noong dekada 1980. Ngayon, nasa kamay na ng mga Maghrebian, at halos wala nang bakas ng kulturang panlipunang Pranses.”
Dagdag pa niya, tinukoy niya ang ilang bahagi ng lungsod bilang mga lugar para sa bentahan ng droga, at iginiit na ang kanyang mga pahayag ay hango sa sinasabi ng mga hukom sa Pransya.
Inakusahan din niya ang mga Muslim na migrante na sa pangalan ng Islam ay gumagawa ng pagpatay at tinawag silang “jihadist,” isang terminong ayon sa kanya ay mas delikado kaysa sa “terorista.”
Ayon sa batas ng Pransya, ang ganitong uri ng pangmamarka batay sa lahi at relihiyon ay itinuturing na diskriminasyon at krimen, na maaaring humantong sa legal na kaso. Si Zemmour ay dati nang napatawan ng multa dahil sa katulad na mga pahayag, kabilang ang pang-iinsulto sa mga Arabo at Muslim gamit ang pangit na salita; ang pinakahuling kaso ay noong Marso, kung saan siya ay nagbayad ng multa na €9,000.
Kasabay nito, ipinahayag ng Ministro ng Loob ng Pransya ang kanyang tagumpay sa pagsasara ng European Institute of Human Sciences, isang institusyong responsable sa pagsasanay ng mga imam sa mga mosque sa Pransya mula pa noong dekada 1990.
Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng seryosong pangamba tungkol sa paglaganap ng rasismo at Islamophobia sa pulitikang Pranses, at muling pinagtanong ang papel ng hudikatura sa pagtutol sa ganitong mga takbo.
…………..
328
Your Comment