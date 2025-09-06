Kagawaran ng Loob ng Iraq, Itinanggi ang Ulat ng Labanan sa Hangganan ng Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kasunod ng mga ulat tungkol sa umano’y labanan sa pagitan ng pwersa ng Hashd al-Shaabi at isang armadong grupo mula sa Syria sa mga hangganang lugar, itinanggi ng Kagawaran ng Loob ng Iraq ang mga balitang ito at tinawag itong walang basehan.
Si Miqdad Meiri, Direktor ng Impormasyon ng Kagawaran ng Loob ng Iraq, sa panayam sa network na Rudaw, ay nagpahayag: “Ang mga balitang ito at tsismis ay ganap na mali. Walang anumang labanan na ganitong uri ang naganap sa hangganan ng Iraq at Syria.”
Dagdag pa ni Haider al-Karkhi, Direktor ng Impormasyon ng Iraqi Border Forces, sinabi: “Hindi totoo ang balitang ito. Ang mga pwersa ng hangganan ang naka-deploy sa mga frontline, hindi ang Hashd al-Shaabi. Kaya, kung magkaroon ng anumang pag-atake, ang unang tugon ay magmumula sa mga pwersa ng hangganan.”
Ang pagtanggi na ito ay lumabas matapos igiit ni Jaafar Muhammad al-Shghanbi, kumander ng ikapitong brigade ng Hashd al-Shaabi, na may mga armadong tao mula sa loob ng Syria ang umatake sa mga pwersa ng Hashd al-Shaabi na naka-deploy sa hangganan.
Hindi niya binanggit ang pangalan ng grupo ng mga umaatake, at tinukoy lamang itong “takfiri group,” at idinagdag: “Hindi pa malinaw ang dahilan ng pag-atakeng ito.”
Mahalagang tandaan na ang Iraq at Syria ay may mahabang hangganang lupa na humigit-kumulang 600 kilometro, na palaging may mataas na antas ng seguridad at sensitibong sitwasyon.
