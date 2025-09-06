Huwag palampasin ang lunar eclipse sa Iran sa ika-16 ng Shahrivar + mga detalye ng oras at mga rehiyong maaaring makakita

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Basahin dito ang petsa at oras ng ganap na lunar eclipse sa Iran na muling magaganap matapos ang 7 taon, kasama ang mahahalagang katangian at mga yugto nito. Sa ika-16 ng Shahrivar mula 18:58 hanggang 12:25 ng hatinggabi, makikita ang ganap na lunar eclipse sa buong Iran. Ang nakaraang lunar eclipse ay 7 taon na ang nakalipas, at ang susunod ay sa ika-11 ng Dey 1407.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), batay sa impormasyon mula sa Amateur Committee ng Iranian Astronomical Society, isa sa mga pinakamadalang na pangyayaring astronomikal—ang ganap na lunar eclipse—ay malapit nang makita sa Iran. Ang ganap na eclipse na ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa mga mahilig sa astronomiya upang masilayan ang kalangitan sa isa sa pinakamagagandang anyo nito. Sa pagpapatuloy ng artikulo, tatalakayin natin ang petsa, oras, at mahahalagang detalye ng lunar eclipse sa 1404.
Kailan ang lunar eclipse sa 1404?
Ang lunar eclipse sa 1404 ay magaganap sa ika-16 ng Shahrivar.
Anong oras ito magaganap?
Ayon sa tagapagsalita ng Amateur Committee ng Iranian Astronomical Society, magsisimula ang ganap na lunar eclipse sa Iran mula 21:00 at magtatapos sa 22:23.
Ngunit ang simula ng eclipse (partial) ay magsisimula sa 18:56, kung kailan papasok ang buwan sa penumbra ng mundo. Sa yugtong ito, hindi ito makikita ng mata ng tao. Ngunit mula 21:00, kapag nagsimula ang ganap na eclipse, makikita na ito ng mata nang walang kagamitan.
Mga katangian ng lunar eclipse sa 1404 sa Iran
Isa sa mga pinakamahalagang katangian ng eclipse na ito ay ang kulay nitong kahel na may halong pula sa ganap na yugto, na tinatawag ding "dugong buwan." Ito ay sanhi ng pagdaan ng liwanag ng araw sa atmospera ng mundo.
Mga rehiyong makakakita ng lunar eclipse sa 1404 sa Iran
Ang lunar eclipse sa ika-16 ng Shahrivar 1404 ay makikita mula sa lahat ng bahagi ng Iran, gayundin sa mga bansa sa Kanlurang Asya, Japan, South Korea, Australia, Oceania, Silangang Africa, at Silangang Europa. Sa Kanlurang Europa at Kanlurang Africa, bahagi lamang ng mga yugto ng eclipse ang makikita. Sa kontinente ng Amerika, hindi ito makikita.
Mahahalagang tips para sa panonood ng ganap na lunar eclipse sa Iran
Upang mapanood ang lunar eclipse sa ika-16 ng Shahrivar 1404 nang walang kagamitan sa lahat ng bahagi ng Iran, kailangang sundin ang ilang mga tip, kabilang ang:
Ang timog-silangan hanggang timog-timog-silangan ng kalangitan ang pinakamainam na direksyon para sa panonood.
Para sa mas detalyadong obserbasyon, maaaring gumamit ng binoculars o maliit na teleskopyo, bagaman makikita rin ito ng mata nang walang kagamitan.
Subukang pumunta sa lugar na may malawak na horizon at mababang light pollution.
Gaano kadalas nagaganap ang lunar eclipse?
Sa pangkalahatan, ang lunar eclipse ay nagaganap tuwing 2 hanggang 5 taon. Gayunpaman, ang ganap na eclipse na ito ay magaganap 7 taon matapos ang huling lunar eclipse.
…………..
328
Your Comment