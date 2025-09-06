  1. Home
Pag-aresto sa isang Amerikano dahil sa umano’y pagsasanay ng mga puwersang milisya sa Kurdistan ng Iraq + Larawan

6 Setyembre 2025 - 13:08
Isang mamamayang Amerikano ang inaresto sa Kurdistan ng Iraq dahil sa umano’y pagsasanay ng mga puwersang milisya.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Isang mamamayang Amerikano ang inaresto sa Kurdistan ng Iraq dahil sa umano’y pagsasanay ng mga puwersang milisya.

Inihayag ng mga puwersang panseguridad ng rehiyon ng Kurdistan sa Iraq noong Biyernes na kanilang inaresto ang isang mamamayang Amerikano na nagngangalang “Brian Wilson.”

Ayon kay Colonel Salam Abdul Khaliq, tagapagsalita ng ahensiya, umamin si Wilson sa panahon ng interogasyon na siya ay nagsagawa ng mga aktibidad na pansarili at walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Amerika, kabilang ang pagbibigay ng suporta sa lohistika at pagsasanay militar sa mga puwersang milisya na kilala bilang “Aqrab Forces.”

Larawan mula sa Baghdad Today

Batay sa opisyal na pahayag, ang nasabing indibidwal ay kumilos bilang isang bayarang sundalo at ipinagkatiwala sa kanya ang misyon ng pagsasanay at paghahanda ng mga puwersang militar. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kustodiya sa ilalim ng utos ng imbestigador ng seguridad na si Asayish, at isinasagawa na ang mga legal na hakbang kaugnay ng kanyang kaso.

