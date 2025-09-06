Associated Press: Gumamit ang Israel ng mga bala ng tangke sa pag-atake sa Nasser Hospital

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinunyag ng news outlet na Associated Press sa isang ulat na ilang beses nang inatake ng militar ng Israel ang Nasser Hospital sa lungsod ng Khan Younis—isang hakbang na maaaring ituring na krimen sa digmaan ayon sa pandaigdigang batas.
Ang ospital ay inatake nang apat na sunod-sunod na beses nang walang anumang babala, na nagresulta sa pagkamatay ng 22 katao, kabilang ang limang mamamahayag. Isa sa mga nasawi ay si Hesham Al-Masri, mamamahayag ng Reuters, na ayon sa ulat ay nagtatakip ng kanyang kamera gamit ang puting tela upang protektahan ito mula sa araw—hindi upang magkubli, taliwas sa pahayag ng militar ng Israel.
Ipinakita ng mga imbestigasyon na gumamit ang Israel ng mga bala ng tangke na may mataas na kapasidad ng pagsabog, na naging sanhi ng matinding bilang ng mga nasawi sa loob ng ospital.
Mayroon ding mga hindi tugmang pangalan sa listahan ng mga biktima na inilabas ng militar ng Israel, kung saan ang ilang pangalan ay hindi tumutugma sa aktwal na mga nasawi.
Binanggit ng Associated Press na ang bubong ng gusaling tinarget ay kilala bilang lugar ng pagtitipon ng mga mamamahayag, at ilang beses na sinuri ng mga drone ng Israel ang lugar—kabilang ang 40 minuto bago ang pag-atake.
Isang opisyal ng militar ng Israel ang nagsabing ang "kahina-hinalang kilos" ay nagdulot ng hinala na ang kamera ay pag-aari ng Hamas.
Dagdag pa ng Associated Press, walang ebidensiya ng ikalawang kamera sa lugar kung saan nasawi si Hesham Al-Masri, at regular siyang nagla-livestream mula sa lugar—isang bagay na dapat ay kayang matukoy ng mga drone ng Israel.
Ang ulat ay batay sa impormasyon mula sa kasalukuyan at dating mga opisyal ng militar ng Israel, mga eksperto sa armas, at testimonya ng humigit-kumulang 20 katao na naroroon sa ospital o paligid nito sa oras ng pag-atake.
Tinukoy ng imbestigasyon ang mga desisyong ginawa ng Israel sa mga pag-atake noong Agosto bilang "nakababahala" at nagbukas ng seryosong mga tanong tungkol sa mga dahilan at paraan ng pagsasagawa ng mga ito.
…………
328
Your Comment