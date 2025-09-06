Tehran ang magiging host ng Islamic Unity Conference na dadaluhan ng mga iskolar at palaisip mula sa mga bansang Islamiko

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Shahriari na ang ika-39 na edisyon ng kumperensiya ay kasabay ng ika-1500 anibersaryo ng kapanganakan ng Dakilang Propeta (saw), at binigyang-diin na ang mahalagang kaganapang ito, na itinuturing na bahagi ng pamana ni Imam Khomeini (ra) bilang “Halimbawa ng Awa,” ay isang natatanging pagkakataon upang bigyang-liwanag ang papel ng media sa mundo ng Islam sa pagpapalakas ng diskursong nagtataguyod ng pagkakaisa at pagtutulungan ng ummah sa harap ng mga kolektibong hamon.
Magsisimula ang ika-39 na International Islamic Unity Conference sa ilalim ng temang “Propeta ng Awa at ang Islamikong Ummah” mula ika-8 hanggang ika-10 ng Setyembre sa Conference Hall ng mga Lider ng Islamikong Bansa sa Tehran.
Ngayong araw, ginanap ang espesyal na press conference para sa kumperensiya sa presensya ng Kalihim-Heneral ng World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought, Hujjat al-Islam wal-Muslimin Hamid Shahriari, sa Islamic Schools University.
Muling binigyang-diin ni Shahriari na ang ika-39 na edisyon ng kumperensiya ay kasabay ng ika-1500 anibersaryo ng kapanganakan ng Dakilang Propeta (saw), at ito ay isang natatanging pagkakataon upang itampok ang papel ng media sa mundo ng Islam sa pagpapalaganap ng mensahe ng pagkakaisa at pagtutulungan sa harap ng mga hamon.
Dagdag pa niya, ang pambungad na sesyon ay gaganapin sa presensya ng maraming kilalang iskolar at palaisip mula sa iba’t ibang bahagi ng Islamikong mundo sa International Conference Hall sa Tehran.
