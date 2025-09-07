Komisyon ng Mataas na Malaya sa Halalan ng Iraq: Sa kasalukuyan, 751 kandidato ang nadiskwalipika na

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang 751 kandidato ay natanggal mula sa halalan ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Iraq dahil sa mga kadahilanang panghukuman, katiwalian sa pananalapi, at mga usaping may kaugnayan sa Batas ng Pananagutan at Katarungan.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt (a.s.) News Agency – ABNA – inihayag ngayong Linggo ng Komisyon ng Mataas na Malaya sa Halalan ng Iraq na hanggang ngayon ay umabot na sa 751 ang mga kandidatong nadiskwalipika mula sa paglahok sa halalan ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng bansa.
Sa pahayag ng komisyon, nakasaad: “Umabot na sa 751 ang bilang ng mga kandidatong nadiskwalipika, at ang mga dahilan nito ay kaugnay ng Batas ng Pananagutan at Katarungan, mga kasong kriminal, at katiwalian sa pananalapi.”
Dagdag pa ng komisyon na ang pinal na pagpapatibay ng mga listahan ng kandidato ay isasagawa sa unang bahagi ng Oktubre. Ang opisyal na pagsisimula ng kampanya ay magsisimula sa Oktubre 9 at magpapatuloy hanggang isang araw bago ang espesyal na pagboto. Pagkatapos nito, magsisimula ang panahong tahimik sa halalan.
Mahalagang banggitin na ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Iraq ang tanging lehislatibong kapulungan ng bansa. Matatagpuan ang gusali nito sa Green Zone sa Baghdad. Ang mga miyembro ng Kapulungan ay inihahalal ng mamamayan ng Iraq sa pamamagitan ng direktang pagboto para sa termino ng apat (4) na taon.
