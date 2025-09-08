Pinuno ng Rebolusyon sa Pagpupulong Kasama ang mga Miyembro ng Pamahalaan: Paigtingin ang Diwa ng Paggawa at Pagsisikap Laban sa Kalagayang "Hindi Dig

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pagpupulong ngayong hapon kasama ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete, binigyang-diin ni Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon Islamiko, ang pangangailangan na mapalitan ang "kalagayang hindi digmaan, hindi kapayapaan" ng "diwa ng paggawa, pagsisikap, at pag-asa.
Itinuro ni Khamenei na ang kabuhayan ng mga mamamayan ay kabilang sa pinakamahalagang usapin ng bansa, at binigyang-diin ang mas mahigpit na pagkilos para sa pag-aayos ng merkado, pagpigil sa walang kontrol na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at pagtutok sa paggawa at produksyon, pagtutuloy ng mga desisyon hanggang makamtan ang mga resulta, paggamit ng kasalukuyang pagkakaisa para sa mahahalagang gawain, paglutas sa suliranin ng pabahay, pag-iwas sa pag-aaksaya lalo na sa mga ahensya ng gobyerno, at ang papel ng mga opisyal at tagapahayag sa pagbibigay-diin sa mga totoong lakas at positibong aspeto ng bansa.
Tinukoy rin niya ang malagim na mga krimen ng rehimeng Siyonista sa Gaza, at ipinahayag na ang pinakamahusay na paraan upang labanan ito ay ang pagputol ng ugnayang pangkalakalan at pampolitika ng mga bansa, lalo na ang mga bansang Islamiko, sa nasabing rehimen.
Pagpapahalaga sa Pamahalaan at sa Pangulo
Nagpasalamat si Ayatollah Khamenei sa Pangulo, mga opisyal, at kawani ng gobyerno, lalo na sa mga kagawarang nagpakita ng tunay na sakripisyo sa loob ng 12 araw ng digmaan. Pinuri rin niya ang motibasyon, sigla, at sipag ng Pangulo, at binanggit na ang kanyang biyahe sa Tsina ay nagdala ng mahalagang potensyal sa larangang pang-ekonomiya at pampulitika na dapat pagtuunan at ipagpatuloy.
Hinimok din niya ang mga opisyal at mga tagapahayag na ikwento ang kapangyarihan, lakas, at malawak na kakayahan ng bansa, at iwasan ang pagbibigay-diin sa kahinaan at kawalan ng kakayahan. Idinagdag niya na kabilang sa tungkulin ng media at pambansang radyo at telebisyon (IRIB) ang pagpapalaganap ng ganitong naratibo.
Tinawag niya ang talumpati ng Pangulo bilang halimbawa ng narrative ng kapangyarihan, pag-asa, at kakayahan, at binigyang-diin na ang motibasyon at malakas na diwa ay batayan ng pagtupad sa mga mithiin.
Paglutas sa Mga Suliranin ng Bansa
Binigyang-diin ng Pinuno ng Rebolusyon ang pangangailangan ng seryosong hakbang sa larangan ng ekonomiya at kabuhayan, at sinabi:
"Sa paglutas ng mga problema, hindi tayo dapat maghintay ng mga pagbabagong panlabas. Bagkus, kailangan itong lutasin sa pamamagitan ng determinasyon, pagsisikap, pag-asa, at diwa ng paggawa at pagkilos. Ang kalagayang hindi digmaan, hindi kapayapaan na gustong ipataw ng kaaway ay mapanganib at nakapipinsala para sa bansa."
Tinukoy rin niya na ang pagpapalakas ng mga elemento ng pambansang kapangyarihan at dangal ay pangunahing tungkulin ng pamahalaan, kung saan ang pinakamahalaga ay ang diwa, motibasyon, pagkakaisa, at pag-asa ng sambayanan.
Nagbigay rin siya ng mahahalagang rekomendasyon, kabilang ang:
Tamang pagpaprayoridad ng mga gawain ayon sa kahalagahan at pagka-urgent.
Pagtutok sa produksyon bilang susi ng kaunlaran sa ekonomiya.
Pagbibigay ng katiyakan sa sapat na suplay ng pangunahing bilihin upang hindi mabahala ang mamamayan sa presyo at pagkain.
Pagbawas sa monopolyo ng ilang kalakal at paglikha ng kompetisyon upang mapababa ang presyo.
Pag-aayos ng merkado upang maiwasan ang kalituhan sa presyo.
Pagtiyak sa sapat na reserbang gas para sa taglamig.
Pabahay bilang prayoridad na dapat lutasin sa pamamagitan ng mga praktikal na solusyon.
Pagtaas ng produksyon ng langis at paggamit ng kaalaman ng kabataan para sa modernisasyon.
Pagpapalawak ng mga merkado at kliyente para sa langis.
Mahigpit na pag-iwas sa pag-aaksaya sa kuryente, tubig, gas, at pondo ng pamahalaan.
Sa pagtatapos, muling tinuligsa ni Khamenei ang mga krimen ng Israel, na suportado ng Amerika, at sinabi na hindi sarado ang mga paraan upang labanan ito:
"Ang mga bansang Islamiko at iba pang nagpoprotesta ay dapat ganap na putulin ang ugnayang pangkalakalan at pampolitika sa rehimeng Siyonista, at gawing lubos na hiwalay at kinasusuklaman sa buong mundo."
Ulat ng Pangulo
Sa simula ng pagpupulong, iniulat ng Pangulo ang mga nagawa at hamon ng pamahalaan sa unang taon, kabilang ang kakulangan sa enerhiya, tagtuyot, at ilang panlabas na suliranin.
Kabilang sa mga ulat ni Pangulong Pezeshkian ang:
Pagbuti ng kalagayan sa enerhiya kumpara noong nakaraang taon, bagama’t hindi pa tuluyang natutugunan.
Plano na magdagdag ng 7,000 megawatts ng solar power bago matapos ang taon.
Pagtaas ng reserbang panggatong sa mahigit 3 bilyong metro kubiko.
Pagpapalakas ng pambansang pagkakaisa upang hindi mapasuko ng kahit anong kapangyarihan ang Iran.
Pagpapalago ng ekonomiya at pagpigil sa implasyon sa pamamagitan ng reporma sa gobyerno at pagbabawas ng burukrasya.
Pagpapalawak ng katarungang pang-edukasyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng 2,400 bagong paaralan.
Paglalaan ng ration card para sa pitong dekada ng lipunan upang makatulong sa kabuhayan.
Pagpapatuloy ng programang pampamilya ng doktor at referral system sa kalusugan.
Pagpapalawak ng ugnayang panlabas, lalo na sa mga karatig-bansa at mga bansang gaya ng Russia, China, Iraq, Turkey, at mga kasaping bansa sa Eurasia.
Pagpapaunlad ng mga mahahalagang imprastruktura gaya ng daungan, riles, at mga highway, kabilang ang linya ng tren mula Zahedan hanggang Chabahar.
Pagtaas ng produksyon ng langis ng 250,000 bariles kada araw at pagbawas sa gas flaring.
Sa huli, sinabi ng Pangulo:
"Ipinapangako ng pamahalaan na magsisikap nang buong lakas upang tugunan ang mga pagkukulang. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos, paggabay ng Pinuno ng Rebolusyon, at pakikiisa ng mga mamamayan at pwersa ng estado, lahat ng mga suliranin ay malulutas at malalampasan."
…………..
328
Your Comment