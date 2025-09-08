Al-Hakim Pinuri ang Suporta ng Iran sa Iraq at Paglaban sa Agresyon ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinuri ni Ammar al-Hakim, lider ng National Wisdom Movement ng Iraq, ang posisyon ng Iran sa:
Pagsuporta sa Iraq.
Pagtindig laban sa agresyon ng Israel.
Ginawa niya ito sa pagpupulong kay President Masoud Pezhikian sa Tehran noong nakaraang Linggo. Pinag-usapan nila ang pagpapalakas ng bilateral na relasyon at ang mga huling pangyayaring rehiyonal.
Binanggit ng magkabilang panig ang kahalagahan ng:
Pagpapalawak ng kooperasyon sa politika, ekonomiya, seguridad, at kultura.
Patuloy na koordinasyon sa politika at seguridad upang harapin ang mga hamon sa rehiyon at mapalakas ang katatagan sa West Asia.
Ayon kay Pezhikian, ang Iraq ay mahalaga sa rehiyonal na estratehiya ng Iran at palaging handa ang Tehran na suportahan ang kaunlaran, seguridad, at katatagan ng Iraq.
Pinagtibay ng magkabilang panig na ang patuloy na konsultasyon at malapit na kooperasyon sa antas ng pamahalaan at mataas na institusyon ng dalawang bansa ang garantiya sa matibay na relasyon at proteksyon ng mga interes ng magkabilang panig.
…………
328
Your Comment