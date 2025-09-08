Israel Nagpapatuloy sa Pagwasak ng Gusali at Pagpatay sa mga Sibilyan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat mula sa Gaza hospitals, 62 Palestino ang napatay dahil sa atake ng puwersa ng Israel, kabilang ang 49 sa lungsod ng Gaza at hilagang bahagi ng sektor.
Patuloy ang pag-target ng Israeli sa mga gusali at toreng residensyal sa lungsod ng Gaza. Halimbawa, sinalakay ang Roya Tower, isang 7-palapag na gusali na may higit 30 na apartment.
Bago ang pag-atake, nagbigay ang Israel ng babala sa mga nakatira para lisanin ang gusali at ang katabing Khayam building.
Inangkin ng Israel na ang gusali ay may tinatawag nilang “infrastructure ng Hamas”.
Bukod dito:
Ipinahayag ng Israeli army na natunton at napatunaw ang network ng mga tunnel sa Hilagang Gaza, partikular sa Zaytoun area.
Patuloy ang pagbomba sa mga tahanan, mosque, at pasilidad tulad ng Al-Jazeera Sports Club, na tumutuluyan ng mga displaced persons.
Iniulat ng Palestine Red Crescent ang 15 sugatan kabilang ang mga bata sa iba’t ibang atake.
Sa isang insidente, 9 Palestino kabilang ang mga bata ang napatay at higit 20 ang nasugatan sa pag-target ng Farabi School sa Yarmouk area, na ginagamit bilang tirahan ng mga displaced.
Ipinakita rin ng mga larawan ang pagpasok ng Israeli military vehicles sa Silangan ng Baraka al-Sheikh Radwan, na nagdulot ng sistematikong pagkasira ng mga natitirang bahay sa lugar.
…………..
328
Your Comment