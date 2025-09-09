Sanaysay | Ang Mukhang Walang Retoke ng Amerika: Trump!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Donald Trump, bilang isang tahasang kinatawan ng mga pinuno ng Amerika, ay sa pamamagitan ng pagbabago ng pangalan mula “Department of Defense” tungo sa “Department of War”, inilantad ang makasaysayan at tunay na pagkakakilanlan ng bansang ito. Ipinakita niya na ang Amerika ay hindi na lilitaw bilang pulis ng mundo kundi lilikha ng isang kaayusang pandaigdig na nakabatay sa batas ng digmaan. Ang hakbang na ito ay isang hamon sa mga institusyong pandaigdig at nagpapakita ng pagbabalik sa panahon ng imperyalismo.
Maaaring ituring si Trump bilang mukhang walang retoke ng mga namumuno sa Amerika. Kung paanong ang mga dating pangulo ng Amerika ay nagtatangkang ipinta ang bansa bilang demokratiko, mapagmahal sa kapayapaan at sibilisado, si Trump naman ang naglantad ng tunay na ugat ng Amerika—isang bansang itinayo ng mga ipinatapon at kriminal na Europeo.
Sa pagpapalit ng pangalan ng Department of Defense tungo sa Department of War, ipinahiwatig ni Trump na bumalik na sa kanilang pinagmulan ang mga pinuno ng Amerika. Ipinadala niya ang malinaw na mensahe sa mundo: hindi na Amerikang pulis ang nagtataguyod ng kaayusan, kundi isang Amerika na nagsasabing “o nasa amin ka, o dudurugin ka sa ilalim ng aming bota!”
Dapat aminin na mula nang itatag ang Amerika, kailanman ay hindi ito nagkaroon ng tunay na Department of Defense. Sa katunayan, palaging ito’y isang Department of War na tinakpan lamang ng mapanlinlang na salita. Ang ginawa ni Trump ay alisin ang maskara upang lumantad ang katotohanan.
Ang hakbang na ito ay naglantad din sa kawalang-saysay at huwad na katangian ng mga tinatawag na internasyonal na institusyon—mula sa UN Charter hanggang sa mga huwad na “peace organizations” at mga pandaigdigang legal na estruktura—na bigo o sadyang pinagbawalan na ipagtanggol ang pinakamahahalagang karapatan ng mga bata at kababaihang Palestino. Mga inosente na sa harap ng buong mundo ay pinapatay sa pinakamalupit na paraan, dahil lamang ayaw nilang lisanin ang kanilang lupang tinubuan.
Ipinakita ni Trump na ang Amerika ay naghahangad ng isang mundo kung saan ang batas ay digmaan. Isang pagbabalik sa ika-19 na siglo at panahon ng mga imperyo—ngunit ngayon ay gamit ang hypersonic missiles, B-2 bombers, at cyber armies.
Sa kanyang hakbang, pinaalala ni Trump na ang Amerika ay itinayo sa mga guho ng mga Katutubong Amerikano at sa dugo ng mga inaliping Aprikano.
Gayunpaman, mula sa ibang pananaw, maaaring makita ang ganitong pag-uugali bilang tanda ng pagtatapos ng kapangyarihang imperyalista at simula ng kanyang pagbagsak.
……………
328
Your Comment