Pagkamatay ng Apat na Sundalong Israeli sa Hilagang Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang operasyon noong gabi ng Lunes na isinagawa ng mga puwersa ng Palestinian Resistance sa hilagang Gaza Strip, apat na sundalong Israeli kabilang ang isang opisyal ang napatay.
Inihayag ng hukbong Israeli sa isang pahayag: “Tatlong kasapi ng armored unit ng Battalion 52, kabilang ang isang tenyente, ay napatay sa labanan sa hilagang Gaza Strip.”
Iniulat din ng mga midyang Hebreo na ang ikaapat na sundalo ay namatay sa parehong insidente at naipabatid na ito sa kanyang pamilya. Ang pagpapalabas ng kanyang pangalan ay nakadepende pa sa pahintulot ng mga kaanak.
Batay sa mga ulat ng midya sa Israel, tatlong Palestino ang lumahok sa operasyong ito. Pagkatapos bumalik ng isa sa mga tangke mula sa misyon sa lugar ng Sheikh Radwan, hilagang Gaza City, nakapasok sila sa lugar na kilala bilang deployment zone ng mga tangke.
Ang mga mandirigmang Resistance ay nagtapon ng bomba sa loob ng tangke sa pamamagitan ng turret nito at pagkatapos ay binaril ang komandante ng tangke. Ang pagsabog at sunog na naganap ay nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng sakay.
Naganap ang operasyong ito kasabay ng patuloy na tumitinding labanan sa hilagang Gaza Strip.
