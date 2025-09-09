Punong Ministro ng Espanya: Ang ginagawa ng Israel sa Gaza ay pagpuksa sa isang walang-kalabang bayan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Lunes, inihayag ng Punong Ministro ng Espanya na si Pedro Sánchez na nagpasya ang kanyang gobyerno na magpatupad ng siyam (9) na parusa laban sa Israel bilang tugon sa tinawag niyang “genocide sa Gaza Strip.”
Sa isang press conference sa gusali ng Punong Ministro sa Madrid, sinabi ni Sánchez:
“Ang ginagawa ng Israel sa Gaza ay hindi pagtatanggol kundi pagpuksa sa isang walang-kalabang bayan. Sa Espanya, mag-isa naming hindi mapipigilan ang mga pag-atake ng Israel. Wala kaming armas nuklear, aircraft carrier o napakalaking reserba ng langis, ngunit hindi ito nangangahulugan na titigil kami sa pagsisikap na pigilan ang Israel.”
Batay sa datos ng United Nations, sinabi niya na ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza at West Bank sa nakalipas na dalawang taon ay nagresulta sa:
higit 63,000 katao ang napatay,
higit 15,900 katao ang nasugatan,
250,000 katao ang nagugutom, at
halos 2 milyong katao ang nawalan ng tirahan, na kalahati rito ay mga bata.
Siyam na agarang hakbang ng Espanya
Ganap at permanenteng pagbabawal sa pagbili at pagbenta ng armas, bala, at kagamitang militar sa Israel (pinalakas sa pamamagitan ng isang royal decree at ipinatupad simula Oktubre 2023).
Pagbabawal sa mga barkong nagdadala ng gasolina para sa hukbong Israeli na dumaong sa mga pantalan ng Espanya.
Pagbabawal sa mga eroplanong may dalang kagamitang pandepensa na lumipad sa himpapawid ng Espanya.
Pagbabawal sa pagpasok sa Espanya ng lahat ng taong direktang sangkot sa genocide, paglabag sa karapatang pantao, at krimen ng digmaan sa Gaza.
Pagbabawal sa pag-aangkat ng mga produkto mula sa mga okupadong teritoryo ng Palestina.
Paglilimita ng mga serbisyong konsular para sa mga mamamayang Espanyol na naninirahan sa mga lugar na iyon.
Pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa pamahalaan ng Palestina.
Pagpapalakas ng presensya ng mga kawani ng European Union sa tawiran ng Rafah.
Dagdag na €10 milyon na tulong pinansyal sa UNRWA at pagtaas ng kabuuang tulong makatao para sa Gaza hanggang €150 milyon.
Ang pakete ng parusang ito ay nakatakdang aprubahan ng gabinete ng Espanya sa Martes at agad na ipatutupad.
Ang hakbang na ito ng Espanya ay nagdulot ng malawak na reaksyon sa antas internasyonal at itinuturing na isang puntong pagliko sa posisyon ng mga bansang Europeo hinggil sa krisis pantao sa Gaza.
………
328
Your Comment