Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang video mula sa Egyptian Armed Forces na nagpapakita sa Chief of Staff, Lt. Gen. Ahmed Khalifa, sa isang military academy ang nagdulot ng pansin matapos lumabas sa screen ang “General Principles of Israeli Offensive Operations” sa background.
Ang video ay nagpakita sa mga opisyal at estudyante na nag-aaral tungkol sa kagamitan at operasyon ng Israel, kabilang ang Merkava tank at F-35 fighter jet.
Ang military spokesperson ng Egypt ay nagpaliwanag na ang Chief of Staff ay nagsagawa ng inspeksyon sa mga specialized military institutes para sa mga opisyal, kabilang ang pag-review ng educational programs at military training systems.
Layunin ng pagbisita: pagsiguro sa pag-develop ng kaalaman at kakayahan ng mga opisyal upang maging handa sa anumang hamon, gamit ang modernong teknolohiya at updated military practices.
Ayon sa opisyal, tinitiyak ng Egyptian Armed Forces na ang mga opisyal ay may kakayahang magpatupad ng mga misyon nang mahusay sa ilalim ng modernong military standards at para sa proteksyon ng pambansang seguridad.
Ang video ay nagdulot ng interaksyon sa social media dahil sa pagpapakita ng datos tungkol sa Israel sa harap ng mga estudyante, kabilang ang mga banyagang kadete.
