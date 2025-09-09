Isang Iskolar na Shi’a mula sa Ehipto nakapapanayam ng ABNA

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Ang Kapanganakan ng Propeta ng Awa (s) ay Isang Pagkakataon upang Malampasan ang mga Relihiyosong Pagkakaiba / Ang Wahhabismo ang Naging Dahilan ng Paglapastangan sa Propeta (s)”
Taher al-Hashimi ay nagbigay-diin: “Ang kapanganakan ng Propeta ng Awa (s) ay hindi lamang isang makasaysayang anibersaryo; ito ay isang pagkakataon para sa pagkakaisa ng mga Muslim at iba pang relihiyon, at isang mensahe para mapagtagumpayan ang mga hidwang sektaryan.”
Ayon sa AhlulBayt (a) International News Agency – ABNA, matapos kumalat ang mga mapanirang salita laban sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Propeta Muhammad (s) sa isa sa mga mosque sa Ehipto, malawak ang naging reaksyon ng mga iskolar at institusyong panrelihiyon, lalo na mula sa komunidad ng mga Shi’a.
Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Taher al-Hashimi, isang Shi’a na intelektuwal mula sa Ehipto, ang mga dahilan ng paglapastangan sa Propeta (s), ang tungkulin ng mga institusyong panrelihiyon sa pagbibigay-liwanag at edukasyon, at ang papel ng media sa pagpapakita ng tunay na dangal at katayuan ng Propeta (s).
Mga Dahilan ng Paglapastangan:
Pagkakaiba sa pananaw na pang-Islamikong batas (isyu ng “bid‘ah”):
Itinuturing ng ilang grupong Salafi na ang pagdiriwang ng Mawlid ay “bid‘ah” dahil wala ito noong panahon ng Propeta (s) o ng mga Sahaba. Kaya’t inuulit nila ang kasabihang “Ang bawat bid‘ah ay pagkaligaw.”
Konteksto ng kasaysayan at sekta:
Ang mga Shi’a ng Ehipto noong panahon ng Fatimid dynasty ang unang nagdiwang ng Mawlid, kaya’t tinutulan ito ng mga Wahhabi na inugnay ito sa sektaryong identidad.
Kawalan ng kaalaman:
Maraming tao ang hindi nakaaalam na maraming kilalang iskolar ang nagbigay ng fatwa na pinapayagan ang Mawlid hangga’t ito ay naglalaman ng pag-alaala sa Propeta (s), panalangin, at pagbibigay ng kawanggawa.
Panggagamit para sa publisidad:
May ilan na sadyang naglalabas ng mapanirang salita upang lumikha ng kontrobersiya at makakuha ng pansin, lalo na sa social media.
Mga Dapat Gawin ng mga Institusyong Panrelihiyon:
Maglabas ng mga malinaw na pahayag tungkol sa pagiging lehitimo ng Mawlid at pagtutol sa anumang uri ng paglapastangan.
Mag-organisa ng mga seminar, talakayan, at khutbah upang ipaliwanag ang mataas na katayuan ng Propeta (s) at malinaw na itangi ang tamang pagdiriwang mula sa tunay na bid‘ah.
Higpitan ang kontrol sa mga minbar at tiyakin na ang mga mangangaral ay may tamang pahintulot.
Magkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng al-Azhar, Ministry of Awqaf, at iba pang institusyong panrelihiyon para sa iisang posisyon at pagtataguyod ng katamtamang pananaw.
Magbigay ng pagkakataon sa mga nagkamali na magtama, magsisi, at maturuan para sa kanilang paglago.
Maglabas ng balanseng mga fatwa na nagpapakita na ang pagdiriwang ng Mawlid, kapag ginagawa sa pamamagitan ng pag-alaala at pagsunod sa sira ng Propeta (s), ay isang uri ng pagsamba.
Ang Mawlid Bilang Daan sa Pagkakaisa:
Ayon kay al-Hashimi, ang kapanganakan ng Propeta (s) ay hindi lamang anibersaryo kundi pagkakataong magbigay ng pagkakaisa sa mga Muslim at iba pang relihiyon batay sa mga halagang kanyang dala: awa, katarungan, at pagmamahal.
Maaari itong maisakatuparan sa pamamagitan ng:
Pag-oorganisa ng mga pagpupulong ng mga iskolar mula sa iba’t ibang relihiyon.
Pagpapalakas ng interfaith dialogue.
Mga inisyatibang panlipunan at kawanggawa.
Pagpapakita ng Propeta (s) bilang mensahero ng awa at kapayapaan laban sa mga pananalitang puno ng poot.
Binatikos din niya ang kabiguan ng ilang institusyong panrelihiyon na protektahan ang dangal ng Propeta (s), na aniya ay nagbukas ng puwang para sa ekstremismong Wahhabi na gamitin ito sa kanilang propaganda.
Ang Papel ng Media:
Binigyang-diin niya na ang Mawlid ay hindi isang pangkaraniwang okasyon, kundi ang pinakamahalagang araw para sa sangkatauhan. Ngunit dahil sa kawalan ng aksyon, nagkaroon ng lakas ng loob ang ilang extremist na bansagan itong bid‘ah.
Ang media na nananatiling neutral o tahimik sa ganitong mga insidente ay nagiging kasabwat sa krimen.
Ang media ay dapat maging plataporma upang ipakita ang totoong larawan ng Propeta (s): bilang lider ng sangkatauhan, huwaran ng moralidad, at mensahero ng awa.
Kailangang ilantad ang ideolohiyang Wahhabi, ipakita ang kasaysayan ng kanilang poot laban sa Propeta (s), at palitan ito ng mapanagutang diskurso sa pamamagitan ng mga programa, pelikula, at kampanya sa social media na nagpapakilala sa buhay ng Propeta (s) at ng kanyang AhlulBayt (a).
Ayon kay al-Hashimi:
“Ang pagtatanggol sa Propeta (s) ay hindi isang opsyon kundi isang banal na tungkulin. Ang pagbibigay-pugay sa kanyang kapanganakan, pananagutin ang mga institusyong panrelihiyon sa kanilang pagkukulang, paglilinis ng mga minbar mula sa ekstremistang ideya, at paggamit ng media para sa pagpapakalat ng katotohanan—lahat ng ito ay mga pangunahing paraan upang maisulong ang pagkakaisa sa Ummah. Ang sinumang magpabaya rito ay nagkakasala hindi lamang sa Propeta kundi sa buong Ummah.”
…………..
328
Your Comment