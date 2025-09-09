Sino ang mga tutol sa pagkakaisa ng Iran at Iraq? / Nakatutok ang mata ng Amerika at Israel sa kita ng langis ng Iraq

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Zeinab Basri: “Ang ilang mga pulitikong Kurdo sa Iraq at sa pangkalahatan, ang mga partidong may kaugnayan sa Amerika at mga bansang Arabo sa Golpo ay ayaw ng malapit na relasyon ng Iraq sa Iran...”
Ang makabagong kasaysayan ng Iraq, mula sa diktadura ni Saddam hanggang sa pagsalakay ng mga Amerikano, ang proyekto ng Amerika at Israel sa pamamagitan ng ISIS, at hanggang sa kasalukuyan, ay puno ng mahahalagang aral na dapat malaman ng mga bansa sa rehiyon lalo na ng mga kapitbahay ng Iraq. Dahil sa estratehikong posisyon at kultural-relihiyosong istruktura, nananatiling mahalaga ang Iraq para sa Amerika. Ang pag-unlad ng Iraq at ang pagkakaisa nito kasama ng Iran at mga kalapit-bansa ay laban sa interes ng mga Amerikano, kaya pinipilit nilang panatilihin ang kanilang mga base militar at impluwensiyang panlipunan sa Iraq upang pigilan ang pagkakaisa at kooperasyon ng dalawang bansa.
Si Zeinab Basri, isang babaeng iskolar mula Basra, Iraq, sa panayam ng ABNA, ay nagpaliwanag ng makabagong kasaysayan ng Iraq at ng mga sabwatan ng Amerika laban sa mga bansa ng rehiyon at sa pagtatangkang lumikha ng hidwaan sa pagitan ng Iran at Iraq:
Ang pagsalakay ng ISIS at ang tugon ng Iraq
Noong tag-init ng 2014, sinalakay ng ISIS ang Iraq at mabilis na sinakop ang hilaga at kanlurang bahagi, lalo na ang Mosul. Isinagawa nila ang malawakang pamamaslang sa mga Yazidi, Kristiyano, at iba pang minorya, pati na rin ang panggagahasa, pagkasira ng mga sinaunang pook, at pagnanakaw. Sa kabila ng kanilang pahayag na sila ay mga Muslim na laban sa mga Shia, pinatay din nila ang mga Kristiyano at Yazidi.
Ngunit matapos ipahayag ni Ayatollah Sistani (h) ang fatwa ng Jihad, nagtipon ang libu-libong kabataang Iraqi. Marami sa kanila ay mula pa sa Karbala para sa ziyarah at direkta silang pumunta sa mga frontlines. Sa pamamagitan ng pamumuno ni Martir Qasem Soleimani at Abu Mahdi al-Muhandis, nabuo ang Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces), nakatanggap ng pagsasanay mula sa mga tagapayo ng Iran, at nakipaglaban nang matagumpay laban sa ISIS.
Ang pananatili ng mga Amerikano sa Iraq
Matapos ang pagpaslang kina Martir Soleimani at al-Muhandis, bumoto ang Parlamento ng Iraq para sa pag-alis ng mga puwersang Amerikano. Subalit, nananatili pa rin sila dahil sa kanilang interes militar, pangseguridad, at pang-impormasyon sa Iraq. Pinananatili rin nila ang presensya sa pamamagitan ng mga dahilan gaya ng banta ng pagbabalik ng ISIS—na sila mismo ang nagpasok sa Iraq.
Ang kontrol ng Amerika sa kita ng langis ng Iraq
Mula pa noong Executive Order 13303 ni George Bush noong Mayo 22, 2003, lahat ng kita mula sa langis ng Iraq ay direktang idinedeposito sa Federal Reserve Bank ng New York. Ibig sabihin, nasa kamay ng Amerika ang kontrol sa yaman ng langis. Humigit-kumulang 80% ng kita mula sa langis ng Iraq ang napupunta sa Amerika, at mas mababa sa 15% lamang ang naiiwan para sa Iraq. Dahil dito, nahihirapan ang bansa sa ekonomiya, lalo na dahil sa korupsiyon, kahinaan ng gobyerno, at kawalan ng sapat na industriya at agrikultura.
Sino ang tutol sa pagkakaisa ng Iran at Iraq?
Ayon kay Zeinab Basri, ang mga grupong pampolitika na maka-Kanluran, nasyonalista, at maka-Arabo na may kaugnayan sa mga bansang Golpo ang pangunahing tutol sa mas malapit na ugnayan ng Iraq at Iran. Kabilang dito ang ilang lider Kurdo at mga partidong Sunni na iba ang pananaw kumpara sa mga Shia. Ngunit karamihan sa mga Shia at mga tagasunod ng AhlulBayt (AS) sa Iraq ay nais ng mas malapit na relasyon sa Iran.
Aniya, “Laging may dalawang kampo: ang kampo ng katotohanan at ang kampo ng kasinungalingan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng mga maka-Amerikano at ng mga Shia sa Iraq. Minsan panalo ang katotohanan, at minsan naman ang kasinungalingan.”
