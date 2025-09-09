“Oo” sa pagkakaisa ng mga Muslim at “Hindi” sa pandaigdigang arogansiya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagbubukas ng Ika-39 na Pandaigdigang Kumperensya para sa Pagkakaisa ng mga Muslim, sinabi ni Sheikh Mahdi al-Sumaidaie, Pinuno ng Dar al-Ifta ng Iraq.
“Dapat tayong magsabi ng ‘Oo’ sa pagkakaisa ng mga Muslim at magsabi ng ‘Hindi’ sa pandaigdigang arogansiya at sa Kanluran at mga mapang-aping kapangyarihan.”
Ibinanggit ni Sheikh al-Sumaidaie na sinabi ng Propeta ng Islam (saw) na “ang dugo ng bawat Muslim ay ipinagbabawal sa kapwa Muslim.” Gayunpaman, nakikita natin ang walang-habas na mga krimen ng rehimeng Zionista sa Gaza at iba pang bahagi ng mundo, ngunit sa kasamaang-palad, walang malinaw na tinig mula sa ibang mga bansa.
Idinagdag pa ng Mufti ng Republika ng Iraq na ang Ummah ng Islam ngayon ay nasa mahirap na kalagayan, kaya’t kinakailangan ang pagkakaisa upang labanan ang kaaway na lumalakas ang loob at umaabot pa sa pagbabanta sa mga pinuno ng mga bansang Muslim. Ang dahilan nito, aniya, ay ang malalim na pagkakatulog ng mga pamayanan ng Muslim.
“Ngayon, ang mga Muslim ay nagkawatak-watak at pinapatay ang isa’t isa. Ito ang nagbibigay ng dahilan sa mga Kanluranin upang ipakita na ang mga Muslim mismo ang sumisira sa kanilang sarili,” dagdag niya.
Humiling siya sa Diyos na gisingin ang mga Muslim mula sa pagkakahimbing upang maitaguyod nila ang mabigat na pananagutan na nakapatong sa kanilang balikat. Nanawagan din siya na maging matagumpay ang kumperensiya sa layunin nitong ibalik ang pagkakaisa at pagkakapatiran sa mga Muslim.
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, muling binigyang-diin ng Mufti ng mga Sunni ng Iraq:
