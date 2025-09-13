Khateeb ng Biyernes sa Tehran: Aatakihin ng rehimeng Siyonista ang Ehipto, Jordan, Bahrain at Saudi Arabia kapag ito ay nakakuha ng kapangyarihan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala ang khateeb ng Biyernes sa Tehran sa mga pamahalaan ng Ehipto, Jordan, Bahrain at Saudi Arabia na aatakihin sila ng rehimeng Siyonista kapag ito ay lumakas, at pinagtibay na ang paraan upang harapin ang rehimeng ito ay ang tumugon dito nang buong lakas.
Sinabi ni Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami sa sermon ng Biyernes:
“Bilang Imam ng Biyernes ng Tehran, sinasabi ko, at dapat pakinggan ito ng mga pamahalaan ng Ehipto, Jordan, Bahrain at Saudi Arabia: kung makakamit ng rehimeng Siyonista ang kapangyarihan, aatakihin din kayo. Ang islogang dala ni (Benjamin) Netanyahu ay ‘Dakilang Israel,’ ibig sabihin mula Nile hanggang Eufrates, at nais niyang sakupin ang mga bahagi ng Ehipto at Jordan.”
Tinalakay ni Khatami ang pinakahuling pag-atake ng mga Siyonista sa Qatar at sa punong tanggapan ng Hamas:
“Ang kalikasan ng rehimeng Siyonista ay pagdanak ng dugo; ipinanganak ito may walumpung taon na ang nakararaan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Huwag kayong mag-alinlangan na may kamay ang Amerika sa krimeng ito, sapagkat ang himpapawid ng Qatar ay pangunahing saklaw ng base militar ng Al-Udeid ng Amerika. Paano nila masasabi na wala silang alam? May ilan pang nagsabi na kinakailangan ang hakbang ng rehimeng Siyonista, at si Trump ay nagpakita ng kalungkutan hindi dahil tinamaan ang Qatar kundi dahil nabigo sila at nakaligtas ang mga pinuno ng Hamas.”
Idinagdag pa niya:
“Lahat ay nagpahayag ng reaksyon laban sa pag-atakeng ito, at maging ang ilang mga bansa na nagmamadaling makipag-normalisa ng ugnayan sa rehimeng Siyonista ay kinondena ang krimeng ito. Bilang Imam ng Biyernes ng Tehran, inuulit ko: kung makakamit ng rehimeng ito ang kapangyarihan, aatakihin din kayo. Ang islogang dala ni Netanyahu ay ‘Dakilang Israel,’ mula Nile hanggang Eufrates, at layunin niyang sakupin ang mga bahagi ng Ehipto at Jordan.”
Ipinaliwanag pa niya:
“Ang paraan upang harapin ang rehimeng Siyonista ay hindi ang pagsusumamo sa United Nations o pagdulog sa mga pandaigdigang institusyon; umaatake ito sa harap ng buong mundo. Ang paraan ay durugin ang rehimeng Siyonista. Dapat pagtuunan ng lahat ng puwersa ang pagbuwag sa rehimeng ito. Ayon kay Imam Ali (AS) sa Nahj al-Balagha: ‘Ibalik ang bato kung saan ito nanggaling.’ Mula pa sa unang araw, sinabi ng mga repormador ng mundong Islamiko na ang kanser na ito ay dapat mawala. Sinabi ni Imam Khomeini (ra) na ang sistemang ito ay dapat mabura sa entablado ng pag-iral. Ang pinakamaliit na hakbang ay ang pagputol ng ugnayang pampulitika at pang-ekonomiya ng mga bansang Islamiko sa rehimeng ito na mahilig magdanak ng dugo.”
Dagdag pa ni Ayatollah Khatami:
“Karapat-dapat ang ‘Caravan of Steadfastness’ sa papuri. Mayroon silang mahigit 70 barko mula sa 44 bansa sa buong mundo at daan-daang internasyonal na aktibista. Ito ay pagkakaisa na lampas sa mga hangganan at dapat pahalagahan.”
Tungkol naman sa mga pahayag ng ministeryal na komyunike ng Liga ng mga Bansang Arab hinggil sa tatlong islang Iranyano, sinabi ni Ayatollah Khatami:
“Paulit-ulit na lamang ang kanilang lumang mga salita. Sinasabi ko sa kanila: ang tatlong islang iyon ay pag-aari ng Iran noon, ngayon, at magpakailanman. Ang mga pahayag na ito ay bahagi ng laro ng rehimeng Siyonista at Amerika. Sinasabi ng rehimeng Siyonista ang ‘Dakilang Israel’ at nais sakupin ang mga bansa ninyo. Malinaw sa lahat: hindi kaaway ng sinumang kapitbahay ang Iran, ngunit hinding-hindi namin isusuko ang aming teritoryo.”
Sa usaping Lebanese, sinabi pa ni Ayatollah Khatami:
“Napakadelikado ng pag-aalis ng armas ng Hezbollah; hindi lamang para sa Lebanon kundi para sa buong mundong Islamiko. Dudurugin ng Hezbollah ng Lebanon ang mga pangil ng baliw na Siyonista na nagngangalit ngayon. Sinasabi ko sa pamahalaan ng Lebanon: lubha kayong nagkakamali. Ang Hezbollah ang matibay na bisig ng Lebanon, at dapat nilang gamitin ang bisig na ito.”
Nagpatuloy siya, binabanggit ang huling rekomendasyon ng Pinuno ng Rebolusyon tungkol sa mga sangkap ng lakas ng bansa:
“Ang ating bansa ay may maraming salik ng lakas: una, ang pananampalataya, na malinaw nating nakikita; ikalawa, ang pagkakaisa at pagkakabigkis, na kasingliwanag ng araw. Inatake tayo ng Amerika at ng rehimeng Siyonista upang mapasugod ang mga tao sa mga lansangan, ngunit nabigo sila. Pinapayuhan ko ang lahat na panatilihin ang pagkakaisang ito.
“Isa pang salik ng ating lakas ay ang pagkakaroon ng matatag at matapang na pamumuno. Nakita ng buong mundo ang mga hakbang na ginawa sa digmaang ito, hanggang sa si Trump mismo ay napilitang itaas ang kanyang kamay sa pagsuko at nakiusap para sa tigil-putukan.
“Kasama rin sa ating mga pinagmumulan ng lakas ang ugnayan ng mamamayan sa sistemang Islamiko, na labis na kinaiinisan ng kaaway at hindi nila magawang paghiwalayin ang bayan sa pamahalaan.
“At hindi mawawala ang lakas-militar, kabilang ang ating kakayahan sa mga misil, drone at depensa, na nakita natin sa mga operasyong tinawag na ‘Matapat na Pangako’. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang Iran lamang ang bansang nakasagot nang direkta sa Amerika at nakabasag sa kayabangan nito. Sinabi ng Kagalang-galang na Pinuno ng Rebolusyon na hinding-hindi natin papayagan ang sinuman na makipag-usap upang limitahan ang larangang ito.
“At isa pang salik ay ang pagsulong sa agham, sa larangan ng nano-teknolohiya, kalawakan at iba pa, na patuloy na umuunlad.”
