Konseho ng Seguridad kinondena ang pag-atakeng Israeli sa Qatar at binigyang-diin ang suporta sa soberanya nito

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinondena ng Konseho ng Seguridad ang pag-atakeng Israeli sa Qatar at binigyang-diin ang suporta sa soberanya nito. Nagsagawa ang konseho ng isang agarang sesyon upang talakayin ang pag-atakeng Israeli sa Qatar, at naglabas ang mga miyembro ng konseho ng isang pahayag sa pamamahayag kung saan kinundena nila ang mga pinakahuling pag-atake na naganap sa kabisera ng Qatar.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt (AS) News Agency – Abna – sa isang agarang sesyon noong Huwebes ng gabi hinggil sa pananalakay ng Israel sa Qatar, kinondena ng Konseho ng Seguridad ng United Nations ang mga pag-atake na naganap sa Doha.
Pinagtibay ng mga miyembro nito – sa kanilang pahayag – ang kahalagahan ng pagpigil sa paglala ng sitwasyon, at binigyang-diin ang kanilang suporta sa soberanya ng Estado ng Qatar.
Dagdag pa sa pahayag, ipinahayag ng mga miyembro ng konseho ang kanilang labis na pagdadalamhati sa pagkamatay ng mga sibilyan sa mga pag-atake, at pinagtibay din ang kanilang suporta sa pangunahing papel ng Qatar sa mga pagsisikap ng pagpapagitna sa rehiyon kasama ang Ehipto at Estados Unidos.
Idinaos ang sesyon sa New York na dinaluhan ng Punong Ministro at Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Qatar na si Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Nakapaloob sa sesyon ang mga pagkondena sa pag-atakeng Israeli mula sa United Nations at karamihan ng mga bansang kasapi ng konseho, pati na ang mga papuri sa ginagampanang papel ng Doha sa pamamagitan ng pagpapagitna upang wakasan ang digmaan sa Gaza at ang ambag nito sa pagtataguyod ng kapayapaan.
Itinuro ng maraming kinatawan ng ibang bansa na ang pambobomba ng Israel ay naglalayong pahinain ang mga pagsisikap ng mga tagapamagitan na tapusin ang digmaan sa Gaza.
