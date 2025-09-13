Pagkatapos ng pahayag ng pamahalaan ni Al-Joulani… Hezbollah: Wala kaming anumang presensya sa mga lupain ng Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Muling pinagtibay ng pahayag ng Islamic Resistance ng Lebanon na “tulad ng aming inihayag noon, ang Hezbollah ay walang anumang presensya at hindi nagsasagawa ng anumang aktibidad sa mga lupain ng Syria, at lubos na pinahahalagahan ang katatagan ng Syria at ang seguridad ng mamamayan nito.”
Ayon sa iniulat ng International AhlulBayt (AS) News Agency – Abna – mariing itinanggi ng tanggapan ng ugnayang pampubliko ng Hezbollah, nang buo at detalyado, ang mga sinabi ng Ministry of Interior ng pamahalaan ni Al-Joulani hinggil sa mga paratang na ang mga taong naaresto sa kanlurang kanayunan ng Damascus ay kabilang umano sa Hezbollah.
Muli nitong binigyang-diin ang “tulad ng aming inihayag noon, ang Hezbollah ay walang anumang presensya at hindi nagsasagawa ng anumang aktibidad sa mga lupain ng Syria, at lubos na pinahahalagahan ang katatagan ng Syria at ang seguridad ng mamamayan nito.”
Nauna rito, iginiit ng mga ahensiyang panseguridad na kaanib sa pamahalaan ni Al-Joulani sa Damascus na nadakip nila ang isang grupo na umano’y may dalang mga armas na kabilang daw sa Hezbollah ng Lebanon.
