Sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa… Mga eroplanong pandigma ng mananakop na Israel pumasok sa himpapawid ng 4 na bansang Arabo upang bombahin ang

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng isang kanal na Arabe: “Nagpasabog ang Israel ng mga misayl na balistiko mula sa mga eroplanong pandigma sa pamamagitan ng himpapawid ng Syria patungong Doha.”
Ibinunyag kahapon, Miyerkules, ng Channel 12 ng Israel ang mga bagong detalye tungkol sa pag-atake ng Israel laban sa mga pinuno ng Hamas sa Doha.
Isinipi ng kanal ang isang pinagmumulan mula sa Europa: “Nagpasabog ang Israel ng mga misayl na balistiko mula sa mga eroplanong pandigma sa pamamagitan ng himpapawid ng Syria patungong Doha.”
Idinagdag pa ng kanal na ang mga misayl na ginamit sa pag-atake sa Doha ay uri ng “Silver Circuit” (daw), na may bigat ang bawat ulo ng pampasabog na humigit-kumulang 200 kilo.
Noong Martes, iniulat naman ng Channel 14 ng Israel na nilabag ng Israeli Air Force ang himpapawid ng Jordan, Syria, Iraq, at Saudi Arabia sa daan patungo sa kabisera ng Qatar upang targetin ang mga pinuno ng Hamas.
Dagdag pa nila, tinahak ng mga eroplanong pandigma ng Israel ang tinatayang 1,800 kilometro upang maabot ang kanilang target sa Doha.
Sa parehong ulat, binanggit ng pahayagang Hebrew na Yedioth Ahronoth na isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa.
