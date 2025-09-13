Paglabas ng Pahayag ng Pagpaparatang laban sa Apat na Espiya ng Israel sa Kanlurang Azerbaijan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng pinuno ng Kagawaran ng Katarungan sa lalawigan ng Kanlurang Azerbaijan sa hilagang-kanluran ng Iran ang paglabas ng pahayag ng pagpaparatang laban sa apat na espiya na konektado sa Israel at mga ahente ng Mossad.
Ipinaliwanag ngayong Huwebes ni Naser Atabai, pinuno ng Kagawaran ng Katarungan sa lalawigan ng Kanlurang Azerbaijan, na ang apat na akusado ay nagmasid at nagtatakda ng mga lokasyong militar, mga kuta, at mga sensitibong sentro sa loob ng bansa. Nagsagawa rin sila ng mga aktibidad na kinabibilangan ng pagkuha ng litrato at video ng mga sensitibong lokasyon at pagpapadala nito sa mga ahente ng Mossad, pati na rin ang paghahanda ng mga komunikasyon na SIM card at pagbili ng espesyal na mga mobile phone para sa emergency na komunikasyon gamit ang teknolohiyang "Conference" kasama ang mga tauhan ng kaaway.
Idinagdag ni Atabai na ang mga akusado ay nasangkot din sa pagsabog at sinadyang pagsunog ng ilang lugar sa mga lungsod tulad ng Tehran, Urmia, Shahroud, Isfahan, at iba pa, kapalit ng mga bayad na pera sa digital na anyo mula sa hukbong militar ng Israel.
Kinikilala ni Atabai na ang mga kaso ay pinag-aralan sa Hukuman ng Rebolusyon, at naglabas ang hukuman ng pahayag ng pagpaparatang batay sa Artikulo 6 ng Batas sa Pagharap sa Mga Hakbang ng Israel.
