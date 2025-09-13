Mga Eksperto sa Relihiyon sa Panayam sa ABNA: Sa Harap ng Mga Kawalang-Katarungan Laban sa Sangkatauhan, Dapat Tularan ang Turo ng Propeta / Sa Pinagm

kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinukoy ng mga propesor mula sa Lebanon ang turo ng Banal na Propeta Muhammad (S) bilang tagapagligtas at tagapagpalaya mula sa kasalukuyang kawalang-katarungan laban sa sangkatauhan, at tinawag ang Gaza bilang isang sakripisyo ng mga inosenteng bata na, sa ilalim ng katahimikan ng ilang Islamic na pamahalaan, ay nagiging biktima ng mga Zionista.
Kasabay ng ika-1500 anibersaryo ng kapanganakan ng Banal na Propeta Muhammad (S), na sumisimbolo ng awa para sa sangkatauhan, kapayapaan, pagkakapantay-pantay, pagkakapatiran, kalayaan, awa, at pagmamahalan, at na sumasalamin sa talata na: “Si Muhammad ay Sugo ng Allah, at yaong kasama niya ay matindi sa mga kafir ngunit mahabagin sa isa’t isa”, lalo pang malinaw ang pangangailangang isabuhay ang kanyang mga turo upang magkaroon ng isang mas mahusay at mas ligtas na mundo, hindi lamang para sa mga Muslim kundi para sa lahat ng tao sa mundo.
Sa kontekstong ito, ang mga eksperto sa relihiyon at denominasyon—si Dr. Sheikh Ahmad Mutab Al-Qattan, pinuno ng samahang "Qaulna wa Al-Amal" at propesor ng Sunni sa University of Lebanon; si Rony Alfa, Kristiyanong manunulat mula sa Lebanon; at si Mohammed Ahmad Hamdan, Shi’ah na propesor sa Islamic University of Lebanon—ay nagpahayag sa ABNA ng pangangailangang magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng relihiyon sa mundo laban sa pandaigdigang imperyalismo, gamit ang mga turo ng Propeta Muhammad bilang halimbawa.
Dapat Tularan ang Tradisyon ng Propeta Muhammad (SAWW)
Sinabi ni Sheikh Ahmad Mutab Al-Qattan sa ABNA: “Sa harap ng kawalang-katarungan na nararanasan ngayon ng sangkatauhang pandaigdig, labis nating kailangan ang pagsunod sa tradisyon at pamamaraang ipinakita ng Propeta Muhammad (S).”
Dagdag niya: “Walang duda na ang Propeta ay sugo ng pag-ibig at kapayapaan. Ipinadala siya ng Allah bilang awa para sa lahat ng tao sa mundo, hindi lamang para sa mga Muslim o mananampalataya.”
Paliwanag ni Al-Qattan: “Dahil sa pandaigdigang imperyalismo na napatunayang hindi lamang kaaway ng mga Muslim kundi kaaway ng sangkatauhan, ang lahat ng malayang tao sa mundo ay nasa ilalim ng pang-aapi mula sa mga imperyalistang puwersa, lalo na sa Zionist-Amerikano.”
Binanggit ng propesor ng Sunni sa University of Lebanon: “Ang nakikita natin sa Gaza ay pinakamalinaw na patunay ng kabangisan ng pandaigdigang imperyalismo at kalupitan ng mga Zionista kasama ang lahat ng sumusuporta sa kanila. Ang kanilang mga polisiya ng genocide, taggutom, at gutom laban sa mga Muslim sa Gaza ay patunay na wala silang alam sa tunay na kahulugan ng pagiging makatao.”
Tinalakay niya rin ang kasalukuyang sitwasyon sa Lebanon: “Araw-araw ay hinaharap namin ang mga pag-atake ng kaaway na Zionista, na sumasalakay sa lupa, langit, at dagat namin; isang kaaway na nagnanais na wasakin ang aming kapangyarihan at sandata ng paglaban—isang sandata ng dangal at karangalan na gamit namin upang labanan ang kanilang mga panlilinlang. Bilang mga Muslim, labis nating kailangan ang pagkakaisa at maging isang nagkakaisang lakas upang harapin ang kaaway. Dapat pag-isahin ng mga Muslim ang kanilang mga pagsisikap at pwersa, at tulad ng iniutos ng Allah, maging isa sa katawan at ispiritu. Sabi ng Propeta Muhammad (S): “Ang mga mananampalataya ay parang isang katawan; kapag may bahagi nito ang nagkasakit, ang iba pang bahagi ay nakararamdam ng sakit.”
Dagdag pa niya: “May isa pang hadith ng Propeta: ‘Ang mananampalataya ay para sa mananampalataya na parang matibay na gusali na ang mga bahagi ay nagpapalakas sa isa’t isa.’ Kapag nagkaisa ang Ummah, magtatagumpay ito at kayang lampasan ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Ngunit kung tayo ay magkaaway, magkakawatak-watak, at magiging panig ng mga magkaaway na sekta at partido, magwawagi ang kaaway laban sa atin.”
Pinayuhan niya ang mga media sa buong mundo na ipalaganap ang mga turo ng Islam at Propeta: “Ang mga ito ay tumatawag sa atin tungo sa pagkakapatiran ng tao at pananampalataya, pagmamahal, at pagkakaisa sa buong mundo. Oo, ang isang Muslim, saan man siya naroroon—sa China, India, Amerika, Lebanon, Iran, Syria, o kahit saan—ay kapatid ng ibang Muslim. Dapat nating palakasin ang kapatiran na ito sa pamamagitan ng praktikal na aplikasyon ng mga turo at pagpapalaganap nito sa media.”
Dagdag niya: “Dapat din nating itaguyod ang balanse ng Propeta Muhammad, sapagkat ang kanyang pamamaraan ay katamtaman—hindi labis sa relihiyon, at hindi rin pabaya; ‘Ang pinakamahusay na mga bagay ay nasa gitna.’ Ang relihiyon na ito, na nagtuturo ng awa, pagmamahal, at pagkakapatiran sa pananampalataya at sangkatauhan, ay dapat palaganapin sa buong mundo.”
Sa Lupain ng Pinagmulan ng Islam at Kristiyanismo, Mga Bata ang Pinapatay!
Sinabi ni Rony Alfa, Kristiyanong manunulat, tungkol sa pagdurusa ng mga tao sa Gaza: “Kung ngayon ay naroroon si Mustafa (S) sa gitna ng kanyang mga tagasunod, masasaktan ang kanyang puso sa Gaza. Ang ganitong kasamaan ay walang kapantay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung ang mga salita ay magiging makahulugang pangungusap, masasabi natin na pati ang dagat ay umiiyak sa kalagayang ito.”
Dagdag pa niya: “Nag-iisa ang Gaza, at ipinapakita ng mga larawan kung ano ang ginawa ng mga Zionist na mamamatay-tao sa kanila. Paano iiwan ng pinakamatuwid na Ummah, ‘Ang pinakamabuting Ummah na inilabas para sa sangkatauhan’, ang lupain na ito? Paano nag-iisa ang Gaza?”
Nagpahayag si Alfa: “Nasaan ang mga Ummah na tumutulong sa mga inaapi? Alalahanin si Khadijah (RA) na noong unang pagbubunyag sa Propeta Muhammad ay sinabi: ‘Hindi ka kailanman hahamak; pinapalakas mo ang mga kamag-anak, pinapasan ang bigat ng mga nangangailangan, tumutulong sa mahihirap, pinapahalagahan ang bisita, at tinutulungan ang mga nasasaktan.’ Nasaan ngayon ang mga taong nagpapanatili ng ganitong pagkakapatiran, tumutulong sa mga mahihirap, pinipinsala at inaapi? Nasaan ang mga nakibahagi sa kalungkutan at kagalakan ng Gaza?”
Dagdag pa niya: “Ngayon, wala nang karangalan kundi pulbura sa Gaza at wala nang kapayapaan sa lupa. Ito ba ang lupain kung saan ipinanganak ang Kristiyanismo, at ngayon ay pinapatay ang mga bata? Ang lupain kung saan pinag-isang sina Mustafa at si Jesus, ngunit ngayon ay hindi na maayos ang mga sugat at sa halip, pinapailawan ng mga rockets ang gabi ng kamatayan imbes ng mga bituin.”
Sa huli, sinabi niya: “Ngayon, ang buong Palestina ay tinatawag ang Propeta sa tulong. Bawat lalaki sa Gaza ay parang Abu Talib sa kalungkutan, bawat bata ay parang Hussein, bawat bata ay parang Zainab, at bawat ina ay parang Maryam na naghahanap sa kanyang sanggol sa gitna ng mga guho.”
Mahalagang Papel ng Media sa Pagpapalaganap ng Pamana ng Propeta Muhammad sa Buong Mundo
Sinabi naman ni Sheikh Ahmad Mohammed Hamdan, propesor sa Islamic University of Lebanon: “Ang Propeta Muhammad ay tunay na sugo ng kapayapaan. Siya ay mahabagin sa mahihirap at palaging kasama ng mga inaapi, hindi naging tirano. Sa kanyang buhay, walang dualidad sa kanyang gawa o salita; walang kontradiksyon sa kanyang mga kilos.”
Dagdag niya: “Ngunit ngayon, nakikita natin na ang Amerika at mga kaalyado nito ay may dualidad at kontradiksyon sa kanilang mga posisyon. Sa salita, ipinagdiriwang nila ang sibilisasyon, demokrasya, at karapatan ng tao, ngunit sa gawa, labag sila sa mga karapatang ito.”
Tiniyak ni Hamdan: “Sa United Nations, walang tunay na respeto sa mga resolusyon. Sinasabog at nilalabag ng Israel ang mga ito at patuloy na gumagawa ng krimen sa Palestina sa harap ng buong mundo. Nasaan ang kapayapaan? Nasaan ang demokrasya? Kapag pinag-uusapan natin ang Propeta ng awa, pag-ibig, at pagkakaisa, dapat makita natin ang kaugnayan nito sa modernong mundo.”
Dagdag niya: “Ang Propeta ay isang simbolo ng pagkakaisa. Nakipag-ugnayan siya sa mga sibilisadong tao noon, tulad ng imperyong Romano at Persiano, nagpadala ng mga liham at nagpadala ng mga Muslim sa Hari ng Habasha. Pinayagan niya ang mga Hudyo, Kristiyano, at iba pa na mamuhay sa ilalim ng pamahalaang Islam hangga’t sila ay mapayapa. Naniniwala siya at isinasabuhay ang pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang sektang panrelihiyon. Ang mga Hudyo mula sa Bani Qurayza at iba pa ay namuhay ng mapayapa sa ilalim ng pamamahala. Ang Propeta ay nakipag-ugnayan sa isang lipunan na magkakaiba ang sektang panrelihiyon.”
Dagdag pa niya: “Ngunit ngayon, wala na tayong ganitong kapayapaan at pagkakaisa. Ang pangunahing layunin ay pahinain ang mga Muslim at hatiin ang kanilang kapangyarihan sa Silangan at Kanluran—sa Asia, Europe, Africa, America, at sa lahat ng kontinente.”
Pinaliwanag ni Hamdan: “Ang lahat ng prinsipyong ito ay nagbibigay ng inspir
