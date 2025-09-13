Ang Unang Hakbang Tungo sa Makatarungang Mundo: Ihayag ang mga Krimen ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinukoy ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey ang pagtanggap sa mga umiiral na katotohanan sa Gaza at ang pagbubunyag ng mga krimen ng Israel laban sa sangkatauhan bilang unang hakbang patungo sa isang makatarungang mundo.
Sinabi ni Hakan Fidan, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey, sa isang kumperensya kagabi sa Institute of International Relations sa Italy, na ang Tel Aviv ay hindi kailanman titigil sa kanyang pagsisikap na palawakin at sakupin ang mas maraming teritoryo.
Tinukoy niya na ang pagtanggap sa mga umiiral na katotohanan sa Gaza at ang pagbubunyag ng mga krimen ng Israel laban sa sangkatauhan ay ang unang hakbang patungo sa makatarungang mundo.
Binigyang-diin ni Fidan: “Malinaw na ang Israel ay naghahangad ng mas maraming lupa sa pangmatagalan at hindi kailanman tatalikod sa layuning ito.”
Tungkol naman sa kamakailang pag-atake ng rehimen na ito sa Qatar, sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Turkey: “Sa aking pananaw, hindi nakapagtataka na magsimula ang isang bagong talakayan tungkol sa muling pagtukoy ng seguridad sa rehiyon.”
Tungkol sa mga kaganapan sa Syria, idinagdag ni Fidan: “Sa kasalukuyan, binibigyan namin ang Damascus at ang People’s Defense Units (YPG) ng pagkakataon na lutasin ang kanilang mga problema sa kanilang sarili. Kasabay nito, inaasahan namin na sila ay gagawa ng mga hakbang para sa kabuuang katatagan ng Syria at matugunan ang aming mga alalahaning pangseguridad.”
…………..
328
Your Comment