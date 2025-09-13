Ang Rehimeng Israeliano ay Naging Panganib sa Lahat ng Bansa sa Mundo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinondena ng Al-Wefaq Society ang pag-atake ng rehimen ng Israel sa Qatar at nanawagan ng muling pagsusuri sa mga kasunduan sa militar at seguridad sa Gulf.
Kinondena ng Al-Wefaq Islamic Society ng Bahrain ang pag-atake ng rehimen ng Israel na tumarget sa ilang lider Palestino sa kabisera ng Qatar, at nagpaabot ng pakikiramay sa pamahalaan at mamamayan ng Qatar dahil sa pagkamatay ng ilang tauhan ng seguridad ng bansa, gayundin sa mamamayan ng Palestine dahil sa pagkamatay ng ilan sa kanilang mga tauhan.
Binigyang-diin ng Al-Wefaq sa kanilang pahayag na ipinapakita ng traidor na insidenteng ito na ang rehimen ng Israel ay naging panganib sa lahat ng bansa sa mundo, kahit na sa mga bansang may ugnayan dito; dahil ang rehimen na ito ay hindi iginagalang ang sinuman, walang pagpapahalaga sa batas internasyonal, at gumagamit ng walang kontrol na puwersa at padalus-dalos na kilos nang walang pagsunod sa minimum na pamantayan ng etika.
Dagdag pa ng samahan, ang kamakailang pag-atake ay naganap sa ilalim ng pahintulot at tulong ng Estados Unidos, at nagbukas ng bagong yugto ng kawalang-tiwala at pagbagsak ng mga haligi ng seguridad sa Gulf; isang isyu na naglalagay ng pangangailangan para sa muling pagsusuri ng mga kasunduan sa seguridad sa pagitan ng mga bansa ng Gulf Cooperation Council at ng Estados Unidos sa talakayan.
Binigyang-diin ng Al-Wefaq na ang mga mamamayan ng rehiyon ay umaasa sa seryosong pagsusuri sa larangan ng seguridad; pagsusuring nagbibigay-priyoridad sa kapakanan ng mga mamamayan, nagpapatibay sa mga tulay ng komunikasyon sa lokal na pwersa, nagpapatatag ng pambansang pagkakaisa, nilulutas ang mga suliraning pampulitika sa loob, at sa ganitong paraan ay pinapalakas ang panloob na depensa laban sa mga banta mula sa labas at sa mga mapangahas na kapangyarihan, at ginagarantiyahan ang tunay na kalayaan at soberanya sa paggawa ng desisyon ng mga bansa sa rehiyon.
