Scott Ritter sa panayam ng Abna: Ang pag-atake sa Qatar ay mensahe ng Israel sa mga mahihinang bansang Arabo / Matalinong hakbang ng Iran sa kasundua

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binanggit ng retiradong opisyal ng intelihensiya ng Amerika na ang pag-atake ng Israel sa punong-tanggapan ng mga lider ng Hamas sa Doha ay isang pag-atake rin mismo sa Qatar.
Ang kamakailang pag-atake ng rehimeng Siyonista sa punong-tanggapan ng kilusang Hamas sa Doha ay nagdulot ng sari-saring reaksyon sa mga pandaigdigang pamilihan, lalo na sa mga bansang Arabo. Ang mga pagbabanta ng Tel Aviv laban sa Qatar—lalo na ang pahayag ng Pangulo ng Knesset ng Israel na ang pag-atakeng ito ay isang mensahe sa lahat ng bansa sa Gitnang Silangan—ay may iba’t ibang pagbasa at interpretasyon.
Samantala, kamakailan ay nagkasundo ang Iran at ang International Atomic Energy Agency (IAEA) sa isang balangkas ng pakikipagtulungan. Tinanggap ito ng mga manlalaro sa rehiyon at ng buong mundo bilang isang hakbang upang bawasan ang tensyon.
Upang suriin at ipaliwanag ang mga pangyayaring ito at ang posibleng hinaharap, sumagot si Scott Ritter, retiradong opisyal ng intelihensiya ng Estados Unidos at dalubhasa sa usaping militar, sa mga tanong ng Abna:
Abna: Dahil ang Qatar ay kakampi ng Amerika at may base militar ng U.S. doon, na obligadong protektahan ang Doha laban sa panlabas na pag-atake, paano nagawang pahintulutan ng Amerika ang Israel na isagawa ang pag-atakeng ito? Paano ipaliliwanag sa batas internasyonal ang “berdeng ilaw” na ito?
Ritter: Una sa lahat, sa aking kaalaman, walang pormal na tratado sa pagitan ng Qatar at Estados Unidos. May isang kasunduan sa “Status of Forces” na nagtatakda ng tungkulin ng base sa Al-Udeid at kung paano magtataguyod ng koordinasyon ang dalawang bansa. Ngunit wala akong nakikitang kasunduan na obligadong ipagtanggol ng U.S. ang Qatar laban sa anumang pag-atake.
Maaaring may ilang probisyon tungkol sa magkasanib na pagtatanggol sa sarili, pero ang Qatar ay isang malayang bansa. Wala ang Amerika ng kapangyarihan o lehitimong batayan para bigyan ng pahintulot ang Israel na atakihin ang Qatar.
Kaya’t ang desisyong ito ay ginawa ng U.S. at Israel nang hindi kinokonsulta ang Qatar at malinaw na paglabag ito sa batas internasyonal. Sa totoong diwa, ang pag-atakeng ito ay pag-atake rin sa Qatar, isang paglabag sa Karta ng United Nations at walang anumang legal na katuwiran.
Abna: Ipinakita ng Israel na nilalabag nito ang lahat ng batas at pamantayan ng daigdig. Una, ano ang mensaheng hatid ng pag-atake sa Qatar para sa mga bansang Arabo? Ikalawa, paano nito maaapektuhan ang imahe ng Amerika?
Ritter: Matagal nang may kasaysayan ang Israel ng paglabag sa internasyonal na batas—mula sa biglaang pag-atake sa Iran, tuloy-tuloy na operasyong militar laban sa Lebanon, Syria, at Yemen. Wala talagang “red line” para sa Israel. Ipinapakita ng pag-atake sa Qatar at sa iba pang bansang Arabo na gagawin ng Israel ang anumang nais nito, kailan at saan man.
Isang dahilan kung bakit hindi ito napaparusahan ay ang pagpapakita ng mga bansang Arabo na wala silang kakayahan—indibidwal man o kolektibo—na harapin ang Israel.
Tungkol sa imahe ng Amerika: matagal nang malinaw na isinasalalay ng U.S. ang pambansang seguridad nito sa mga interes ng Israel. Ang pag-atake sa Qatar ay hindi naiiba sa iba pang operasyong militar ng Israel na may buong kaalaman at suporta ng Amerika. Mananatili ang larawan ng U.S. bilang bansang bulag na tagasuporta ng Israel, walang pakialam sa batas at mga halagang makatao.
Abna: Dahil magkakaugnay ang mga pangyayari sa rehiyon, paano makakaapekto ang pag-atake sa Doha sa paglala ng tensyon at sa posibilidad ng bagong sagupaan—halimbawa sa Egypt o Turkey?
Ritter: Hindi dapat tingnan ang pag-atake sa Qatar bilang isang hiwalay na pangyayari. Bahagi ito ng matagal nang pattern na pinangungunahan ng Israel sa tulong ng Amerika. Totoo, pinapalala nito ang tensyon, ngunit batay sa kasaysayan, malabong magkaroon ng panibagong direktang sagupaan sa mga bansang tulad ng Egypt, Turkey o Iran. Maraming maingay na pahayag ang maririnig, ngunit sa huli, wala ring kongkretong hakbang dahil alam ng lahat na buo ang suporta ng U.S. sa Israel.
Abna: Ano ang tingin ninyo sa bagong kasunduan ng Iran at IAEA? Maaari ba nitong pigilan ang pagpapatupad ng “snapback” sanctions at magbukas ng daan para sa panibagong negosasyon ng Iran at Amerika?
Ritter: Kinakailangan talagang makipagkasundo ng Iran sa IAEA. May suporta ito mula sa mga bansang gaya ng China at Russia na nakakaunawa sa maling gawi ng U.S. at Israel. Ngunit nananatiling mahalaga na ang Iran ay patuloy na miyembro ng Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Magagawa lamang ito kung may maayos na ugnayan sa IAEA hinggil sa mga obligasyong nakasaad sa NPT.
Ito ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagbabalik ng mga parusa mula sa Europa at Amerika. Kung magbubukas man ito ng pinto sa direktang negosasyon ng U.S. at Iran, ibang usapin iyon. Ang Amerika ay kumilos nang may masamang layunin at ginamit ang negosasyon bilang sangkalan para sa biglaang pag-atake ng Israel laban sa Iran.
At kung sakali man, ano ang kanilang pag-uusapan? Ang posisyon ng Iran, na nakabatay sa batas internasyonal at pagiging kasapi sa NPT, ay salungat sa pananaw ng U.S. at Israel. Kaya’t hindi ako optimistiko sa anumang negosasyon. Subalit mahalaga ang pagpapanatili ng ugnayan sa IAEA upang hindi mapalayo ang Iran hindi lamang sa mga kaaway nito kundi pati sa mga kaibigan.
………………
328
Your Comment