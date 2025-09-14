Banta ng Pakistan na Paalisin ang Mas Marami pang mga Migranteng Afghan matapos Mapatay ang 12 Sundalo sa Isang Ambus

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbanta ang Pakistan na magpapatupad ng mas mabilis at mas malawakang pagpapatalsik sa mga ilegal na migranteng Afghan matapos mapatay ang 12 sundalong Pakistani sa isang pag-atake ng Pakistani Taliban, at nagpahayag ng mas matinding pananalita laban sa Kabul.
Ipinaigting ng Islamabad ang tono nito laban sa Kabul at nagbanta na mas maraming migranteng Afghan ang ipapadeport. Ang pahayag na ito ay matapos ang pagpaslang sa 12 sundalo ng Pakistan sa isang ambus laban sa isang convoy militar sa lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa, malapit sa hangganan ng Afghanistan.
Isang lokal na opisyal ang nagbigay-paliwanag: ang mga salarin na nakapuwesto sa magkabilang panig ng kalsada ay bumaril gamit ang mabibigat na armas sa convoy ng hukbo at mga pwersa ng border, na nagresulta sa pagkamatay ng 12 tauhan ng seguridad. Kinumpirma rin ng isa pang opisyal ng seguridad ang insidente at sinabi na nakuha ng mga umaatake ang mga armas ng convoy bilang nasamsam.
Inako ng grupong Pakistani Taliban ang responsibilidad sa operasyong ito at inilarawan ito bilang isang “napaka-komplikadong pag-atake” na nagbigay-daan upang makuha nila ang 10 piraso ng awtomatikong armas at isang drone.
Kinumpirma rin ng hukbong Pakistani ang pagkamatay ng 12 sundalo at inihayag na sa kanilang kontra-operasyon ay napatay ang 13 “terorista” at nasugatan ang 22 iba pa.
Sa isang pahayag, sinabi ng hukbo ng Pakistan na malinaw na ipinakikita ng kanilang impormasyon na may kinalaman ang mga mamamayang Afghan sa mga pag-atakeng ito, at nanawagan sa pamahalaan ng Kabul na pigilan ang paggamit ng teritoryo ng Afghanistan para sa mga gawaing terorista laban sa Pakistan.
Pananawagan para sa Pagpapadeport ng mga Migranteng Afghan
Dumalo sina Punong Ministro Shehbaz Sharif at Punong Heneral Asim Munir ng Pakistan sa libing ng mga nasawing sundalo at binigyang-diin: “Mahalagang maipadeport sa lalong madaling panahon ang mga ilegal na migranteng Afghan.”
Sa mga nakaraang buwan, nagsagawa ang Pakistan ng malawakang kampanya laban sa mga ilegal na migranteng Afghan, kung saan higit sa isang milyong katao ang napilitang lumikas mula sa bansa. Bukod dito, binawi ng pamahalaan ng Islamabad ang mga permiso sa paninirahan at mga refugee card na ibinigay ng United Nations.
