Punong Ministro ng Espanya: Wala kaming mga bombang nukleyar, ngunit hindi kami titigil sa aming mga pagsisikap na mapahinto ang mga pag-atake ng Isra

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binigyang-diin ni Pedro Sánchez, Punong Ministro ng Espanya, ang mga limitasyon ng kakayahang militar ng kanyang bansa at inihayag na hindi kayang pigilan ng Madrid nang mag-isa ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza, ngunit hindi ito titigil sa mga pagsisikap na diplomatiko at sa pagpataw ng mga bagong parusa laban sa rehimeng Siyonista. Ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng mas matinding tensiyon sa pagitan ng Espanya at Israel at nagresulta sa pagpapauwi ng embahador ng Espanya mula Tel Aviv
Binigyang-diin ni Sánchez na dahil sa limitadong kakayahang militar ng Espanya, hindi nila kayang pigilan mag-isa ang mga pag-atake sa Gaza. Gayunman, hindi nito ibig sabihin na titigil ang Espanya sa pagsisikap.
Sa kanyang pinakahuling talumpati, sinabi niya:
“Wala ang Espanya ng mga bombang nukleyar, wala itong aircraft carrier, at wala ring napakalaking reserba ng langis. Hindi namin kayang pigilan nang mag-isa ang pag-atake ng Israel sa Gaza, ngunit hindi ito nangangahulugan na kami ay susuko sa aming pagsisikap.”
Pagkatapos nito, inilahad ni Sánchez ang isang pakete ng siyam na bagong parusa laban sa Israel:
Ganap na pagbabawal sa kalakalan ng armas sa Israel.
Pagbabawal sa pag-angkat ng mga produkto mula sa mga ilegal na pamayanang Israeli.
Pagbabawal sa pagdaan ng mga barkong nagdadala ng suplay ng gasolina ng hukbong Israeli sa mga daungan ng Espanya.
Pagbabawal sa paglipad ng mga eroplanong militar ng Israel sa himpapawid ng Espanya.
Pagbabawal sa pagpasok sa Espanya ng mga taong sangkot sa mga krimen ng digmaan sa Gaza.
Paglilimita sa mga serbisyong konsular para sa mga naninirahan sa mga ilegal na pamayanan.
Pagpapalakas ng pwersang panhangganan ng European Union sa tawiran ng Rafah.
Pagpapatupad ng mga bagong proyektong pang-agrikultura at medikal para sa mga Palestino.
Pagtaas ng tulong-pinansyal sa UNRWA (10 milyong euro) at paglalaan ng 150 milyong euro para sa makataong badyet ng Gaza.
Binigyang-diin ni Sánchez na ang mga hakbanging ito ay “dinisenyo upang mabawasan ang pagdurusa ng mga Palestino at dagdagan ang presyon sa pamahalaan ni Netanyahu.” Binanggit din niya ang mga ginawa ng Espanya nitong nakalipas na dalawang taon, kabilang ang pagtigil sa pagbebenta ng armas sa Israel, pagbibigay ng tulong makatao sa Gaza, at pagkilala sa Estado ng Palestina.
Gayunman, sa mga pahayagang maka-kanan sa Espanya, ang kanyang mga pahayag ay binaluktot; ang ilan ay naglathala ng pamagat na tila “nagsisisi siya sa kawalan ng sandatang nukleyar.” Pinabulaanan ng organisasyong Euroverify ang mga ulat na ito at tinawag na bahagi ng kampanya ng pekeng balita.
Bilang tugon, inakusahan ng Israel ang ilang opisyal ng Espanya—kabilang sina Yolanda Díaz, Pangalawang Punong Ministro, at Sira Rego, Ministro ng Kabataan—ng “antisemitismo” at ipinagbawal ang kanilang pagpasok sa mga okupadong teritoryo. Tinawag ito ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Espanya na “paninirang-puri” at bilang ganting hakbang ay pinauwi ang kanilang embahador mula Tel Aviv at ipinagbawal ang pagpasok sa Espanya ng dalawang matinding-kanang ministro ng gabinete ni Netanyahu, sina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich.
Hindi lamang sa larangan ng internasyonal umigting ang tensiyon. Sa loob ng Espanya, inakusahan ng mga partidong maka-kanan gaya ng Vox at Partido Popular si Sánchez ng “pagsuporta sa Hamas,” at tinawag ng ilang media ang Madrid bilang “pinakamahinang kawing ng NATO.” Sa kabila nito, pinanatili ni Sánchez ang kanyang paninindigan sa pagpapatuloy ng suporta sa mga Palestino, pagtaas ng tulong makatao, at pagpapatuloy ng presyur sa pulitika laban sa Israel at sa mga kaalyado nito, lalo na sa Estados Unidos.
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binigyang-diin ni Sánchez na “ang pakikipaglaban sa pang-aapi at pagtatanggol sa karapatang pantao ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng batas at diplomasya, hindi sa karahasan at mga gawaing labag sa batas,” at tiniyak na makikipagtulungan ang Espanya sa iba pang bansang Europeo upang ipagpatuloy ang presyur sa diplomasya at ekonomiya laban sa Israel hanggang sa makamit ang solusyon ng dalawang estado at ang pagtatapos ng okupasyon.
