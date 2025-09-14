Pagbubunyag ng Pinakamalaking Paglusob ng Hukbong Israeli sa Lupa ng Syria Pagkatapos ng Pagbagsak ng Pamahalaan ni Assad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang midyang Siyonista ang naglabas ng detalye hinggil sa paglusob ng hukbong Israeli nang hanggang 38 kilometro sa loob ng teritoryo ng Syria.
Iniulat ng pahayagang Israeli na Yedioth Ahronoth ang itinuturing nitong pinakamalaking operasyon ng pagpasok sa loob ng Syria mula nang bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad noong nakaraang Disyembre.
Ipinahayag ng nasabing ulat na ang hukbong Israeli ay nakasulong nang 38 kilometro sa loob ng lupain ng Syria at nagulat sa kung paano natuklasan ng mga base ng hukbong Syrian ang mahahalagang posisyon militar ng Israel.
Batay sa ulat, walang labanan nang sakupin ng Israel ang dalawang base militar na dating kontrolado ng lumang hukbong Syrian. Ang operasyong ito, na tinawag na “Berde at Puti,” ay isinagawa sa tulong ng daan-daang reserbang tropa mula sa Divisyon 210.
Nakumpiska ng mga pwersang Israeli ang humigit-kumulang 3.5 toneladang armas at bala, kabilang ang mga misayl na panlaban sa tangke, mga mortar, maiikling-saklaw na misayl, isang tangke, at mga lumang trak militar. Nakuha rin nila ang isang 10 kilometrong lapad na guhit ng lupa mula sa kahabaan ng Golan hanggang sa tatsulok na hangganan sa Hamat Ghadir, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ng Israel.
Ayon pa sa ulat, nagtayo ang hukbong Israeli ng 8 base militar na may iba’t ibang sukat sa loob ng nasabing guhit.
Kalamangan sa Pagsubaybay
Tumagal ang operasyon nang 14 na oras, at sa kauna-unahang pagkakataon mula noong digmaan ng 1973, pumasok sa lupaing Syrian ang mga yunit ng artilyeriya ng Israel upang tiyakin ang seguridad ng mga kalahok na tropa.
Ipinunto ng mga mapagkukunan militar ng Israel na ang paglusob na ito ay nagbibigay sa Tel Aviv ng estratehikong kalamangan sa pagmamanman ng ruta ng Damascus–Beirut at sa pagtukoy ng mga linya ng paglipat ng armas patungo sa Hezbollah sa lambak ng Bekaa sa Lebanon.
Dagdag pa nila, ang pagkontrol sa lugar ng Jabal al-Sheikh ay isa nang pangunahing prayoridad para sa hukbong Israeli sapagkat nagbibigay ito ng kakayahan upang masubaybayan ang magkabilang panig ng Golan.
Sinabi rin ng mga opisyal militar ng Israel sa Yedioth Ahronoth na ang mga base na kanilang nasakop ay may direktang tanaw patungo sa mga sensitibong sentro ng Israel, dahilan upang panatilihin ng hukbo ang kanilang presensya sa mga nasabing lugar
Ugnayan sa mga Druze
Ayon sa pahayagan, nakipag-ugnayan ang mga sundalong Israeli sa ilang naninirahan sa mga bayan ng mga Druze sa paligid ng Damasco—malapit sa mga sinasakop na teritoryo—at nagbigay umano ang mga ito ng impormasyon hinggil sa mga bodega ng armas ng dating hukbong Syrian.
Ipinahayag din na tinulungan umano ng mga lokal ang hukbong Israeli sa pagtukoy ng mga imbakan ng maiikling-saklaw na misayl at mga panglunsad na panlaban sa tangke.
Mula nang bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad noong 8 Disyembre ng nakaraang taon, ilang ulit nang nagsagawa ang Israel ng mga pag-atakeng panghimpapawid laban sa Syria na nagdulot ng pagkasawi ng mga sibilyan at pagkawasak ng mga kagamitan at posisyon ng dating hukbong Syrian.
Dapat ding banggitin na simula pa noong 1967, sinakop na ng Israel ang malaking bahagi ng Golan Heights ng Syria, at ngayo’y sinasamantala umano ang kaguluhan bunsod ng pagbagsak ng pamahalaan ni Assad upang palawakin pa ang saklaw ng kanilang okupasyon.
