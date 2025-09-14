Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Hassan Ezzedine, kinatawan ng Hezbollah sa Parlyamento ng Lebanon, ang pagsisikap na alisin ang sandatahan ng mga grupong paglaban sa Lebanon ay nangangahulugang pagkawala ng kakayahang depensahan ang bansa at pagbukas ng daan para sa bagong paglusob sa lupa, bilang bahagi ng expansionistang proyekto ng rehimen ng Israel sa rehiyon.
Binanggit ni Ezzedine ang karanasan noong 2017, kung saan ginamit ng hukbong sandatahan ng Lebanon ang kakayahan ng paglaban laban sa mga grupong takfiri, na ayon sa kanya ay kinikilalang banta sa umiiral na seguridad at bahagi ng kalaban na Israel.
Dagdag niya: ang usapin ng pag-aalis ng sandata ng paglaban ay mapanganib na pagsisikap upang tanggalin ang kakayahan ng Lebanon na ipagtanggol ang sarili. Ang ekwasyon ay malinaw: ang pag-aalis ng sandata ay nangangahulugang bagong paglusob sa lupa, na maaaring isipin sa konteksto ng expansionistang proyekto ng Israel—isang katulad ng nangyari sa Syria.
Binigyang-diin ni Ezzedine: ang mga sandatang ito ay hindi lamang pag-aari ng pamunuan ng Hezbollah, kundi itinuring na tiwala ng karamihan ng mga mamamayan ng Lebanon, at hindi handang ipasa ng mga Lebanese ang tiwalang ito, dahil itinuturing nila itong garantiya para sa pagpapanatili ng Lebanon, pagkakaisa, at soberanya.
