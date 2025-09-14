Larijani sa mga Bansang Muslim: Bumuo ng Pinag-isang Operations Center Kahit Man lang

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hinimok ni Ali Larijani, Kalihim ng Kataas-taasang Konseho sa Pambansang Seguridad ng Iran, ang mga pamahalaang Islamiko na bumuo ng isang pinag-isang operations center.
Isinulat ni Larijani sa X platform:
"Babala sa mga pamahalaang Islamiko! Ang pagdaraos ng isang kumperensya ng Organization of Islamic Cooperation (OIC) na puno lamang ng mga talumpati ngunit walang konkretong aksyon (tulad ng nangyayari sa mga pagpupulong ng Security Council) ay katumbas ng pagbibigay ng bagong utos para sa agresyon pabor sa rehimen ng Israel!"
Dagdag niya: "Kahit man lang, bumuo kayo ng 'pinag-isang operations center' laban sa kabaliwan ng rehimen na ito."
Ipinaliwanag pa ni Larijani na ang desisyong ito lamang ay sapat na upang guluhin ang mga pinuno ng Israel at pilitin silang baguhin ang kanilang mga utos, sa ilalim ng balak na "global peace" at "Nobel Prize"! At dahil hindi ninyo ginawa ang anumang hakbang para sa mga gutom at inaapi sa Palestina, gumawa man lang kayo ng mapagpakumbabang desisyon upang maiwasan ang inyong sariling pagkawasak.
Nagpahayag na rin ang tagapagsalita ng Qatar Foreign Ministry noong Sabado na "magho-host ang Doha ng Emergency Arab-Islamic Summit sa darating na Lunes, bilang tugon sa mga kamakailang kaganapan sa rehiyon."
Ayon kay Al-Ansari, ang emergency summit na gaganapin sa Doha ay tatalakayin ang isang draft na resolusyon hinggil sa Israeli attack sa kanilang bansa.
